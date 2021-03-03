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Eski HDP Milletvekili Altan Tan: Yeni bir partiye ihtiyaç var

HDP'ye alternatif bir parti kurulacağı yönündeki iddialar hakkında konuşan eski HDP Milletvekili Altan Atan'dan 'yeni parti' çıkışı geldi. Tan, yeni bir partiye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
 03 Mart 2021 00:17
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Eski HDP Milletvekili Altan Tan: Yeni bir partiye ihtiyaç var

Rudaw'a konuşan Altan Tan, "HDP'nin bugün veya bundan sonra nasıl karar alacağını ben bilemem, bu onların bileceği bir şey ama açık olan bir şey var o da demokratik mücadele ile silahlı mücadelenin birlikte yürümesinin mümkün olmadığı gerçeğidir. Dolayısıyla Kürt siyasetçilerimiz bir tercih yapmalıdır, bu ya demokratik yollar ya da silah olmalıdır. Bu konuda tercihlerini bugüne kadar açıkça ortaya koymadılar" dedi.

HDP'ye yönelik "sürekli aynı şeyi tartışıyor ve bu patinajdan kurtulamıyor" eleştirisi yönelten Altan, "Barış söylemi güzeldir ama içi boştur. Barış sadece söylemle gerçekleşmez. Her şeyden önce bu tercih şeffaf olmalıdır. Sonrasında diğer adımlar atılır. Fakat ben bu konuda kendilerinden önemli bir karar beklemiyorum. Alınan kararlar da hep tekrardır" ifadelerini kullandı.

'Türkiye'de Kürt siyaseti çoğunlukta Türk solunun eline düşmüş
Tan, "HDP'ye alternatif bir parti kurulacağı yönünde iddialar var. Sizin de adınız geçiyor. Ayhan Bilgen ve diğer bazı isimlerle yeni bir parti kurma gibi bir çalışmanız var mı?" yönündeki soruya ise şu yanıtı verdi:

"Şimdi Türkiye'de Kürt siyaseti çoğunlukta Türk solunun eline düşmüş. Onlar da İslam dini, dili ve kültürünü pek sevmiyor, bu da açıktır. Türkiye'deki Kürtlerimizin yüzde doksanı (ben muhafazakar kelimesini sevmiyorum) Müslümandır. Kendi dilini, kültürünü, gelenek ve inançlarını biliyor, seviyor, yani Kürdevaridiler. Kürt kültürünün yüzde 90'ı Müslüman. Yani halk başka bir yolda, liderlik ve idare başka yolda. Bu nedenle iki önemli ihtiyaç var. Bunlardan birincisi; Kürtlerin yönetimi ve yöneticileri de halkı gibi olmalı. Ama şimdi Türk solcular bu geleneğe zıttır, kültürleri, hareketleri, görüşleri bizimkine zıttır. İkincisi ise, artık silahlı mücadele dönemi bitmiştir ve mücadele demokratik yolarla olmalıdır. Özellikle de Türkiye'de silah dönemi, rolü bitmiştir. Dolayısıyla böyle bir parti ihtiyacı vardır."

'İhtiyaç var ama şu anda yeni bir parti kurma gibi bir çalışmam yok'
Tan, "Siz böyle bir parti için çalışıyor musunuz?" sorusuna, "Şimdi bir çok kişi bu belirttiğim iki husus temelinde yeni bir parti kurulmasını istiyor ama o da hilesiz olmalıdır. Şimdi mesele bir kısım Kürt ile bir kısım Türk, hükumete destek veren yeni bir parti kurmak istiyor. Yani muhalefet yapmasınlar, AK Parti'ye destek versinler. Her şeyden önce bu partilerin programına bakmak lazım. Kürt sorununun çözümü için ne öngörülüyor. Günü birlik yaklaşımlarla olmaz. Bu nedenle program, istikrar ve hilesizlik lazım" dedi.

"Şu anda, bu saatte yeni bir parti kurma gibi bir çalışmam yok" diyen Tan, "Çünkü kadro, program ve destek gerekiyor. Ama gelecek ne getirir onu bilemeyiz. Şu anda böyle bir kararım yok ama bir ihtiyaç var" diye konuştu
Memurlar.Net
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