ABD: Türkiye ile özellikle Suriye bağlamında ortak çıkarlarımız var
|03 Mart 2021 00:21
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Türkiye ile Suriye'deki ortak çıkarlarımızı gerçekleştirebilmek amacıyla yapıcı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz." dedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, günlük basın brifinginde İdlib'deki son duruma ve Suriye bağlamında Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiye dair bir soruyu yanıtladı.
Price, İdlib'deki sivillere yönelik muhtemel bir katliamı önleyen tek ülkenin Türkiye olduğunu anlatan haberlere atıf yapan AA muhabirinin, "İdlib'deki sivillerle ilgili olarak ABD ile Türkiye arasında bir iş birliği ihtimali olup olmadığı" sorusunu yanıtladı.
Bakanlık Sözcüsü, "Türkiye ile ortak çıkarlarımız var. Türkiye ile özellikle Suriye bağlamında ortak çıkarlarımız var. Türkiye ile Suriye'deki ortak çıkarlarımızı gerçekleştirebilmek amacıyla yapıcı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.
Price, ayrıca, önceki gün yaptıkları ve İdlib'de geçen yıl şehit olan Türk askerleriyle ilgili açıklamasına da atıfta bulundu.
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