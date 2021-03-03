Kenan İmirzalıoğlu, Kurtlar Vadisi Kaosa yeşil ışık yaktı

Geçtiğimiz ekim ayında baba olma sevinci yaşayan Kenan İmirzalıoğlu, normalleşme adımlarının atıldığı ilk gün Cihangir'de bir plakçıda görüntülendi.

"BİZ FAZLA NORMALLEŞEMİYORUZ.."

Magazinburada'da yer alan habere göre; yeni normalleşme adımlarının atılmasıyla ilgili fikirlerini söyleyen İmirzalıoğlu, "Evde bebek olduğu için biz fazla normalleşemiyoruz. Tedbirler devam ediyor. İnşallah yaza kadar sağlıklı bir şekilde normale döneriz. Pandemi artık herkesi yormaya başladı" ifadelerini kullandı.

KURTLAR VADİSİ'NE YEŞİL IŞIK

Kurtlar Vadisi Kaos hakkında da konuşan İmirzalıoğlu, "Arkadaşlar teklif geldiğini ben de gazeteden öğrendim" dedi.

Teklif gelmesi durumunda değerlendirip değerlendirmeyeceği merak edilen yakışıklı oyuncu, "Arkadaşlar oyunculuğu bırakmadık. Herhangi bir teklif yok ancak gelen bir teklif olursa neden olmasın" şeklinde konuşarak Kurtlar Vadisi için yeşil ışık yaktı.