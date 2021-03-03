1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kenan İmirzalıoğlu, Kurtlar Vadisi Kaosa yeşil ışık yaktı

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, Kurtlar Vadisi Kaos ile ilgili açıklamalarda bulundu.
 03 Mart 2021 00:34
+Aa- Yazdır
Kenan İmirzalıoğlu, Kurtlar Vadisi Kaosa yeşil ışık yaktı

Geçtiğimiz ekim ayında baba olma sevinci yaşayan Kenan İmirzalıoğlu, normalleşme adımlarının atıldığı ilk gün Cihangir'de bir plakçıda görüntülendi.

"BİZ FAZLA NORMALLEŞEMİYORUZ.."

Magazinburada'da yer alan habere göre; yeni normalleşme adımlarının atılmasıyla ilgili fikirlerini söyleyen İmirzalıoğlu, "Evde bebek olduğu için biz fazla normalleşemiyoruz. Tedbirler devam ediyor. İnşallah yaza kadar sağlıklı bir şekilde normale döneriz. Pandemi artık herkesi yormaya başladı" ifadelerini kullandı.

KURTLAR VADİSİ'NE YEŞİL IŞIK

Kurtlar Vadisi Kaos hakkında da konuşan İmirzalıoğlu, "Arkadaşlar teklif geldiğini ben de gazeteden öğrendim" dedi.

Teklif gelmesi durumunda değerlendirip değerlendirmeyeceği merak edilen yakışıklı oyuncu, "Arkadaşlar oyunculuğu bırakmadık. Herhangi bir teklif yok ancak gelen bir teklif olursa neden olmasın" şeklinde konuşarak Kurtlar Vadisi için yeşil ışık yaktı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Esra Erol yayını kesmek zorunda kaldı! Şişeyle saldırdı
02 Mart 2021 23:37		 Fatih Portakal, yargılandığı iki davadan beraat etti
02 Mart 2021 19:06
Meryem Uzerli, koronavirüs aşısı için Türkiye'ye geliyor
02 Mart 2021 11:31		 Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında karar açıklandı
01 Mart 2021 15:23
Hakan Taşıyan'dan ilk açıklama: Dualarınıza ihtiyacım var
01 Mart 2021 10:28		 Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si yoğun bakıma kaldırıldı
01 Mart 2021 09:31
Kırmızı Oda dünyaya açılıyor: İsveç'in ardından Güney Kore'de
27 Şubat 2021 10:32		 TRT'de, MİT destekli Teşkilat dizisi başlıyor
26 Şubat 2021 21:23
Ünlü oyuncu Eda Ece koronavirüse yakalandı
25 Şubat 2021 22:01		 Çiftlik Bank dizi oluyor: Tosun
22 Şubat 2021 16:46
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:23 - Yaralı kedi vatandaşlar ve polis ekibinin çabasıyla barınağa götürüldü01:16 - Parasal sınırlar ve oranlara dair Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği01:14 - Yükseköğretim Kalite Kurulu Disiplin Amirleri Yönetmeliği01:09 - 'ABD'nin fikir birliği içinde olduğu tek konu Türkiye karşıtlığı'01:03 - MEB, ilkokul ve ortaokullarda yüz yüze eğitimin detaylarını belirledi00:50 - Ankara'da esnek çalışmaya, İstanbul'da ise normal çalışmaya geçildi
00:47 - 'İşyerlerinin çalışma saatleri' konulu yeni genelge! Marketler 7:00'de açılabilecek00:34 - Kenan İmirzalıoğlu, Kurtlar Vadisi Kaosa yeşil ışık yaktı00:22 - Kar geri geldi! Konya- Antalya kara yolu çekici ve tır geçişlerine kapatıldı00:21 - ABD: Türkiye ile özellikle Suriye bağlamında ortak çıkarlarımız var00:19 - Katar Savunma Bakanlığı: Türkiye ile yeni işbirliği anlaşmaları imzaladık00:17 - Eski HDP Milletvekili Altan Tan: Yeni bir partiye ihtiyaç var
00:04 - Ankara'da, kamu kurumlarında, esnek çalışmaya devam edilecek00:04 - Bazı kamu kurumları, açıklama yapılmayınca, hamileleri göreve başlattı00:01 - 3 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları23:57 - YHT seferlerinde normalleşme başladı23:46 - İddia: Türkiye ile Pakistan savaş uçağı üretmek için görüşüyor
23:37 - Esra Erol yayını kesmek zorunda kaldı! Şişeyle saldırdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da, kamu kurumlarında, esnek çalışmaya devam edilecek
Bazı kamu kurumları, açıklama yapılmayınca, hamileleri göreve başlattı
Kenan İmirzalıoğlu, Kurtlar Vadisi Kaosa yeşil ışık yaktı
Ankara'da esnek çalışmaya, İstanbul'da ise normal çalışmaya geçildi
Kar geri geldi! Konya- Antalya kara yolu çekici ve tır geçişlerine kapatıldı
'İşyerlerinin çalışma saatleri' konulu yeni genelge! Marketler 7:00'de açılabilecek
Eski HDP Milletvekili Altan Tan: Yeni bir partiye ihtiyaç var
3 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
Katar Savunma Bakanlığı: Türkiye ile yeni işbirliği anlaşmaları imzaladık
ABD: Türkiye ile özellikle Suriye bağlamında ortak çıkarlarımız var
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
korozyon 1
İlkokul öğretmenim 4
bayramda evde yalnız başına oturmak 1
biz sizi arayacağız 2
ölüm ve ölüm nedenleri istatistikleri 4
sözlükte 200.konuyu açma seviyesine ulaşmak 3
halı yıkamak 1
Turnusol kağıdı 2
masumlar apartmanı 3
edirne tava ciğeri 4
SON İLANLAR
Manisa Besot Geçici 4 İşçi Alacak
Sivas Cemel Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Mersin Mezitli SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Konya Taşkent SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Kayseri Yahyali SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir Kiraz SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İstanbul İston 1 İşçi Alacak
İstanbul Bakırköy Belediyesi 2 İşçi Alacak
Eskişehir İnönü SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam