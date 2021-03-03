Ankara'da esnek çalışmaya, İstanbul'da ise normal çalışmaya geçildi
Orta derecede riskli iller arasında yer alan Ankara'da valilik esnek çalışmaya devam edileceğini açıkladı. Ancak yüksek riskli iller arasında yer alan İstanbul'da ise normal çalışma düzenine geçilmesi dikkat çekici bulundu
|03 Mart 2021 00:50
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Dün itibariyle hem İstanbul hem de Ankara Valiliği kamudaki yeni çalışma düzenine dair açıklamalarda bulundu.
Bilindiği üzere, vaka sayılarına göre, iller yeni tedbir alma yetkisi Valiliklere bırakılmıştır.
Ancak orta derecede riskli olan Ankara'da esnek çalışmaya devam edileceği ancak yüksek riskli olan İstanbul'da normal çalışmaya geçilmesine karar verilmiştir.
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