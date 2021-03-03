1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'ABD'nin fikir birliği içinde olduğu tek konu Türkiye karşıtlığı'

Sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çeken Nafi Faik Tamgacı, ABD'nin Suudi Veliaht Prens konusu kapattığını, şuan tüm ABD siyasi kurumlarının Türkiye karşıtlığı konusunda fikir birliği içinde olduğunu belirtti.
 03 Mart 2021 01:09
+Aa- Yazdır
'ABD'nin fikir birliği içinde olduğu tek konu Türkiye karşıtlığı'

Sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çeken Nafi Faik Tamgacı, ABD'deki mevcut siyasi durumla ilgili paylaşımda bulundu:

ABD, Suudi Veliaht Prens konusunu kapattı. Bitti.
Şu anda tüm ABD siyasi kurumlarının ve siyasilerinin tümünün fikir birliği için de olduğu tek konu Türkiye karşıtlığı..!
Yakında başlar.
Bu arada biz nelerle uğraşıyoruz ??
Heyhat!

Tarih yazsın bunları.!
Şu anda Washington'da Türkiye lehine konuşmayı bırakın, Türkiye alehine her hangi bir aktivitede bulunmamanız dahi siyaseten ciddi sorun olur.
Konu S-400 değil.
Bugün geri göndersek sıradaki diğer 14 konu gündeme gelir.
Tek çıkar yol içerde bir olunması idi ki o imkansız zaten..

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'İşyerlerinin çalışma saatleri' konulu yeni genelge! Marketler 7:00'de açılabilecek
03 Mart 2021 00:47		 ABD: Türkiye ile özellikle Suriye bağlamında ortak çıkarlarımız var
03 Mart 2021 00:21
Eski HDP Milletvekili Altan Tan: Yeni bir partiye ihtiyaç var
03 Mart 2021 00:17		 3 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
03 Mart 2021 00:01
Bakan Kurum'dan İstanbul için korkutan deprem açıklaması
02 Mart 2021 23:16		 AFAD ile Ahbap Platformu arasında protokolü imzalandı
02 Mart 2021 22:47
Bakan Koca: Mavi illerimiz durumlarını korumalı
02 Mart 2021 22:42		 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı ile görüştü
02 Mart 2021 22:10
Komisyon'da BOTAŞ'ın 2017 ve 2018 yılı hesapları görüşüldü
02 Mart 2021 21:18		 CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi
02 Mart 2021 21:16
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:23 - Yaralı kedi vatandaşlar ve polis ekibinin çabasıyla barınağa götürüldü01:16 - Parasal sınırlar ve oranlara dair Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği01:14 - Yükseköğretim Kalite Kurulu Disiplin Amirleri Yönetmeliği01:09 - 'ABD'nin fikir birliği içinde olduğu tek konu Türkiye karşıtlığı'01:03 - MEB, ilkokul ve ortaokullarda yüz yüze eğitimin detaylarını belirledi00:50 - Ankara'da esnek çalışmaya, İstanbul'da ise normal çalışmaya geçildi
00:47 - 'İşyerlerinin çalışma saatleri' konulu yeni genelge! Marketler 7:00'de açılabilecek00:34 - Kenan İmirzalıoğlu, Kurtlar Vadisi Kaosa yeşil ışık yaktı00:22 - Kar geri geldi! Konya- Antalya kara yolu çekici ve tır geçişlerine kapatıldı00:21 - ABD: Türkiye ile özellikle Suriye bağlamında ortak çıkarlarımız var00:19 - Katar Savunma Bakanlığı: Türkiye ile yeni işbirliği anlaşmaları imzaladık00:17 - Eski HDP Milletvekili Altan Tan: Yeni bir partiye ihtiyaç var
00:04 - Ankara'da, kamu kurumlarında, esnek çalışmaya devam edilecek00:04 - Bazı kamu kurumları, açıklama yapılmayınca, hamileleri göreve başlattı00:01 - 3 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları23:57 - YHT seferlerinde normalleşme başladı23:46 - İddia: Türkiye ile Pakistan savaş uçağı üretmek için görüşüyor
23:37 - Esra Erol yayını kesmek zorunda kaldı! Şişeyle saldırdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da, kamu kurumlarında, esnek çalışmaya devam edilecek
Bazı kamu kurumları, açıklama yapılmayınca, hamileleri göreve başlattı
Kenan İmirzalıoğlu, Kurtlar Vadisi Kaosa yeşil ışık yaktı
Ankara'da esnek çalışmaya, İstanbul'da ise normal çalışmaya geçildi
Kar geri geldi! Konya- Antalya kara yolu çekici ve tır geçişlerine kapatıldı
'İşyerlerinin çalışma saatleri' konulu yeni genelge! Marketler 7:00'de açılabilecek
Eski HDP Milletvekili Altan Tan: Yeni bir partiye ihtiyaç var
3 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
Katar Savunma Bakanlığı: Türkiye ile yeni işbirliği anlaşmaları imzaladık
ABD: Türkiye ile özellikle Suriye bağlamında ortak çıkarlarımız var
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
halfeti gülü 1
Teksir kağıdı 2
mart kapıdan baktırır 2
Cinsellik 2
tupperware 1
tez yazmak 6
Turnusol kağıdı 2
türkiye 1
mesai bitirme çişi 1
insan hakları eylem planı 3
SON İLANLAR
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam