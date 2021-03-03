'ABD'nin fikir birliği içinde olduğu tek konu Türkiye karşıtlığı'
Sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çeken Nafi Faik Tamgacı, ABD'nin Suudi Veliaht Prens konusu kapattığını, şuan tüm ABD siyasi kurumlarının Türkiye karşıtlığı konusunda fikir birliği içinde olduğunu belirtti.
|03 Mart 2021 01:09
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Sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çeken Nafi Faik Tamgacı, ABD'deki mevcut siyasi durumla ilgili paylaşımda bulundu:
ABD, Suudi Veliaht Prens konusunu kapattı. Bitti.
Şu anda tüm ABD siyasi kurumlarının ve siyasilerinin tümünün fikir birliği için de olduğu tek konu Türkiye karşıtlığı..!
Yakında başlar.
Bu arada biz nelerle uğraşıyoruz ??
Heyhat!
Tarih yazsın bunları.!
Şu anda Washington'da Türkiye lehine konuşmayı bırakın, Türkiye alehine her hangi bir aktivitede bulunmamanız dahi siyaseten ciddi sorun olur.
Konu S-400 değil.
Bugün geri göndersek sıradaki diğer 14 konu gündeme gelir.
Tek çıkar yol içerde bir olunması idi ki o imkansız zaten..
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