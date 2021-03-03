Yükseköğretim Kalite Kurulu Disiplin Amirleri Yönetmeliği
|03 Mart 2021 01:14
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YÖNETMELİK
Yükseköğretim Kalite Kurulundan:
YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU
DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yükseköğretim Kalite Kurulunda çalışan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Yükseköğretim Kalite Kurulunda görev yapan Devlet memurları hakkında uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Disiplin amirleri
MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki Devlet memurlarının disiplin amirleri Ek-1'de yer alan cetvelde gösterilmiştir. Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı, Yükseköğretim Kalite Kurulunda görevli bütün personelin en üst disiplin amiridir.
Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat
MADDE 5 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller ile disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Kanun ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 6 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı yürütür.
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