Yaralı kedi vatandaşlar ve polis ekibinin çabasıyla barınağa götürüldü
Sivas'ta otomobilin çarpmasıyla yaralanan kedi, vatandaşlar ve polis ekibinin çabasıyla tedaviye alındı.
|03 Mart 2021 01:23
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Sivas'ta otomobilin çarpmasıyla yaralanan kedi, vatandaşlar ve polis ekibinin çabasıyla tedaviye alındı.
Altuntabak Mahallesi 2. Sokak'ta yol üzerinde bir kedinin hareketsiz yattığını gören mahalle sakinleri durumu polise haber verdi.
Bölgeye gelen polis ekibi, otomobilin çarpması sonucu hareketsiz yerde yatan ve belinin kırıldığı tespit edilen hayvanın tedavisi için Sivas Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi yetkilileriyle irtibata geçti.
Merkezden gelen görevliler tarafından alınan yaralı kedi, tedavi için barınağa götürüldü.
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