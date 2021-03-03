Zafer tamam sıra adalette



Bir çok ülkeden 50'ye yakın gazetecinin katıldığı bilgilendirme toplantısında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in soruları tek tek cevapladı.

Yeni Şafak olarak Küresel Gazeteciler Konseyi'nin davetiyle gittiğimiz Azerbaycan'da dünyanın dört bir yanından gazetecilerle bir Türk misafirperverliği ile ağırlandık. Sokaklar hala Karabağ zaferinin coşkusunu yansıtan afişlerle dolu olsa da Azerbaycan halkı zafer sarhoşluğunu geride bırakmış ve Karabağ'ın yeniden inşasına, 29 yıldır yaşadıkları acıları dindirmeye, yaralarını sarmaya ve terk etmeye zorlandıkları vatan topraklarına dönmeye odaklanmış. Azerbaycanlılar, "Ermeni halkı Karabağ'da birlikte yaşamaya alışmalı" diyor.



4 SAATLİK TOPLANTI

Karabağ'daki acı hatıralarını geride bırakıp yılların hasretini dindirmeye ve mutlu yarınlara vatan topraklarında yürümeye hazırlanan Azerbaycanlılar, Hocalı soykırımının yıl dönümünde şehitlerini hem zaferin gururu hem de acıların hüznüyle yad etti. Bir çok ülkeden 50'ye yakın gazetecinin katıldığı bilgilendirme toplantısında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in soruları tek tek cevapladı. Toplantının moderatörlüğünü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev'in yapması, bu toplantıyı Azerbaycan'nın ne kadar önemsediğinin en somut göstergesi oldu. Aliyev, yaklaşık 4 saat süren toplantısına hiç ara vermediği gibi su bile içmedi.

ORDUDA TÜRK MODELİ

Aliyev'in açıklamalarında zaferin kazanılmasında Türkiye'ye atfedilen önem büyük yer tuttu. Türk şirketlerin Karabağ'ın yeniden inşasında en büyük payı alacağı mesajını verirken, Karabağ Savaşı'nda Türk savunma sanayiinin kalitesine tüm dünyanın şahit olduğunu ve bu sistemleri Azerbaycan ordusuna da katmaya hazırlandıklarını kaydetti. "Özgürleştirilmiş topraklarda Türkiye Cumhuriyeti'ni görmek istiyoruz" diyen Aliyev, Türk askeri ile Azerbaycan ordusu arasındaki işbirliği konusunda, "Biz Azerbaycan'da Türk ordusunun küçük bir modelini yaratmak istiyoruz, bunun için çalışıyoruz" mesajını verdi.

SOYKIRIM CEZASINI BULMALI

Gazeteciler, Bakü'de Milli Meclis, Dışişleri Bakanlığı, Diaspora Bakanlığı, Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi gibi kurumları ziyaret ederek Hocalı soykırımı ve Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri konusunda bilgilendirildi. Halkın yabancı basın ve uluslararası toplumdan beklentilerini soran gazetecilere ise şu mesaj verildi:

"Karabağ'da adalet gecikti. Bugün beklentimiz, objektif olarak insanlık suçuna karşı duruş sergilenmesi, bu cinayetlerin cezasını bulmasıdır. Bu tip soykırım cinayetleri dünyanın hiçbir yerinde cezasız kalmadı. Karabağ'da etnik temizlik yapılmıştır. Bunun adı insanlık suçudur, soykırımdır. Hocalı'ya, Karabağ'a adalet istiyoruz. Başta Sarkisyan ve Koçaryan olmak üzere failler adalet önünde hesap verecek."

Kıymet Sezer