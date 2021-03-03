1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Zafer tamam sıra adalette

Azerbaycan, Karabağ zaferini, Hocalı katillerinin yargılanmasını sağlayarak taçlandırmak istiyor. Vatan topraklarına dönmeye odaklanan Azerbaycanlılar, "Ermeni halkı Karabağ'da birlikte yaşamaya alışmalı" diyor. Dışişleri ve Diaspora Bakanlığı, Hocalı'da sorumluların adalet önünde hesap vermesi için harekete geçiyor.
 03 Mart 2021 06:15
+Aa- Yazdır
Zafer tamam sıra adalette


Bir çok ülkeden 50'ye yakın gazetecinin katıldığı bilgilendirme toplantısında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in soruları tek tek cevapladı.

Yeni Şafak olarak Küresel Gazeteciler Konseyi'nin davetiyle gittiğimiz Azerbaycan'da dünyanın dört bir yanından gazetecilerle bir Türk misafirperverliği ile ağırlandık. Sokaklar hala Karabağ zaferinin coşkusunu yansıtan afişlerle dolu olsa da Azerbaycan halkı zafer sarhoşluğunu geride bırakmış ve Karabağ'ın yeniden inşasına, 29 yıldır yaşadıkları acıları dindirmeye, yaralarını sarmaya ve terk etmeye zorlandıkları vatan topraklarına dönmeye odaklanmış. Azerbaycanlılar, "Ermeni halkı Karabağ'da birlikte yaşamaya alışmalı" diyor.


4 SAATLİK TOPLANTI
Karabağ'daki acı hatıralarını geride bırakıp yılların hasretini dindirmeye ve mutlu yarınlara vatan topraklarında yürümeye hazırlanan Azerbaycanlılar, Hocalı soykırımının yıl dönümünde şehitlerini hem zaferin gururu hem de acıların hüznüyle yad etti. Bir çok ülkeden 50'ye yakın gazetecinin katıldığı bilgilendirme toplantısında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in soruları tek tek cevapladı. Toplantının moderatörlüğünü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev'in yapması, bu toplantıyı Azerbaycan'nın ne kadar önemsediğinin en somut göstergesi oldu. Aliyev, yaklaşık 4 saat süren toplantısına hiç ara vermediği gibi su bile içmedi.

ORDUDA TÜRK MODELİ
Aliyev'in açıklamalarında zaferin kazanılmasında Türkiye'ye atfedilen önem büyük yer tuttu. Türk şirketlerin Karabağ'ın yeniden inşasında en büyük payı alacağı mesajını verirken, Karabağ Savaşı'nda Türk savunma sanayiinin kalitesine tüm dünyanın şahit olduğunu ve bu sistemleri Azerbaycan ordusuna da katmaya hazırlandıklarını kaydetti. "Özgürleştirilmiş topraklarda Türkiye Cumhuriyeti'ni görmek istiyoruz" diyen Aliyev, Türk askeri ile Azerbaycan ordusu arasındaki işbirliği konusunda, "Biz Azerbaycan'da Türk ordusunun küçük bir modelini yaratmak istiyoruz, bunun için çalışıyoruz" mesajını verdi.

SOYKIRIM CEZASINI BULMALI
Gazeteciler, Bakü'de Milli Meclis, Dışişleri Bakanlığı, Diaspora Bakanlığı, Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi gibi kurumları ziyaret ederek Hocalı soykırımı ve Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri konusunda bilgilendirildi. Halkın yabancı basın ve uluslararası toplumdan beklentilerini soran gazetecilere ise şu mesaj verildi:
"Karabağ'da adalet gecikti. Bugün beklentimiz, objektif olarak insanlık suçuna karşı duruş sergilenmesi, bu cinayetlerin cezasını bulmasıdır. Bu tip soykırım cinayetleri dünyanın hiçbir yerinde cezasız kalmadı. Karabağ'da etnik temizlik yapılmıştır. Bunun adı insanlık suçudur, soykırımdır. Hocalı'ya, Karabağ'a adalet istiyoruz. Başta Sarkisyan ve Koçaryan olmak üzere failler adalet önünde hesap verecek."

Kıymet Sezer

Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Katar Savunma Bakanlığı: Türkiye ile yeni işbirliği anlaşmaları imzaladık
03 Mart 2021 00:19		 İddia: Türkiye ile Pakistan savaş uçağı üretmek için görüşüyor
02 Mart 2021 23:46
İlk uzay oteli ziyaretçilerini 2027'de ağırlayacak
02 Mart 2021 20:37		 Twitter, aşılarla lgili yanlış içeriklerin paylaşımını önlemek için çalışma başlattı
02 Mart 2021 11:57
Mısır'dan Türkiye açılımı
02 Mart 2021 09:50		 ABD Dışişleri Bakanlığı, geçen yıl İdlib'de şehit olan Türk askerlerini andı
02 Mart 2021 07:15
Arabistan, hac ibadeti için Kovid-19 aşısı olma şartı getirdi
02 Mart 2021 06:40		 Rusya'nın Vorkuta kenti 'buz kent'e döndü
01 Mart 2021 23:40
Salgının 2021'de sona ermesini beklemek gerçekçi değil
01 Mart 2021 23:03		 Aşılar, hastaneye yatışları yüzde 80'den fazla düşürüyor
01 Mart 2021 21:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:44 - Irmak bebek, manyetik zeka küpü yuttu, ölümden döndü10:42 - Din görevlileri ve hayırseverler, 'İyilik Konutları Projesi'ne 366 bin liralık destek verdi10:40 - İki aylık enflasyon rakamlarına göre, memurlar için enflasyon zammı oluşmak üere10:39 - Başkent'te ekmek fiyatına zam geldi10:37 - Silahının ateş alması sonucu yaralanan polis memuru hayatını kaybetti10:27 - Bilim Kurulu üyesi : Kısıtlamalar geri gelebilir
10:25 - 'İnsan Hakları Eylem Planı, AK Parti'nin reform yolculuğunun bir adımı'10:14 - PKK'nın alıkoyduğu uzman çavuştan Gara iddiası10:08 - Bakan Selçuk'tan teneffüste oynayan öğrencilerle ilgili paylaşım10:07 - Borsa güne yükselişle başladı10:06 - İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 57,63'e ulaştı10:03 - Adli Tıp Kurumu sözleşmeli personeli döner sermayeden yararlanacak
10:00 - Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı09:53 - MSÜ sınavı için geç başvurular bugün yapılabilecek09:50 - Bakan Pakdemirli: Pancar ve şeker üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı09:46 - Dolar güne yükselişle başladı09:46 - CMK tarifesi biliyor musunuz?
09:39 - İstifa eden CHP'li vekil: Ne tecavüzcüyüm ne de eşcinsel
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da, kamu kurumlarında, esnek çalışmaya devam edilecek
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
45 gün önce aşı olan doktor, koronadan hayatını kaybetti
Belediyede 1 kişiye, 3 müdürlük verildi
Kenan İmirzalıoğlu, Kurtlar Vadisi Kaosa yeşil ışık yaktı
Ankara'da esnek çalışmaya, İstanbul'da ise normal çalışmaya geçildi
'İşyerlerinin çalışma saatleri' konulu yeni genelge! Marketler 7:00'de açılabilecek
Bazı kamu kurumları, açıklama yapılmayınca, hamileleri göreve başlattı
Her mahalleye kooperatif market açılacak
Bir altın haberi de Ağrı'dan
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pcr testi 3
paranoya 2
ışık hızı 4
oğlunu kurban eden adam 2
incinmişsin 4
paşinyan 3
evde kendi saçını kesenler 1
inatci insan 5
Maden suyu 6
tetanoz 1
SON İLANLAR
Antalya Akseki Belediyesi 4 memur alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 10 sözleşmeli bilişim pesoneli alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Besot Geçici 4 İşçi Alacak
Sivas Cemel Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Mersin Mezitli SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Konya Taşkent SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Kayseri Yahyali SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir Kiraz SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam