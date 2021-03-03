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Bir altın haberi de Ağrı'dan

TMSF yönetimindeki Koza Altın, Kütahya'dan sonra Ağrı'da da büyük bir altın rezervi buldu. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Mollakara mevkiinde keşfedilen altını çıkarmak için hazırlıklara başladıklarını duyurdu. Hacmi açıklanmayan rezerv için en az 300 milyon dolarlık yatırım yapılacak, bin kişiye istihdam sağlanacak.
 03 Mart 2021 06:40
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Bir altın haberi de Ağrı'dan


Türkiye'nin yer altı kaynaklarına ilişkin yatırımları sonuç vermeyi sürdürüyor. Karadeniz'deki doğal gaz rezervi ile Kütahya'daki altın rezervinin ardından bir altın rezervi müjdesi de Ağrı'dan geldi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimindeki Koza Altın, Ağrı'da büyük bir altın rezervi buldu. Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlık Mollakara mevkiindeki altın rezervi müjdesini TMSF Başkanı Muhiddin Gülal verdi.

AĞRI'YA 300 MİLYON DOLARLIK ALTIN YATIRIMI

İstanbul'da düzenlenen sohbet toplantısında sorularımızı cevaplandıran Gülal, "Türkiye'de altının 3'te 1'ini Koza Altın çıkarıyor. Türkiye'de 38 noktada sondaj yapıyoruz. Ağrı Diyadin'de Mollakara'da bir rezerv var. Orada ne kadar rezerv olduğuna dair Avustralya'dan bir enstitüden rapor bekliyoruz. Orada tesis kurmaya değecek bir rezerv var. Fizibilitesini yaptık. Asgari 300 milyon dolarlık bir tesis yatırımımız olacak" dedi.

ZENGİN BİR REZERV VAR

2022 yılı sonuna kadar Ağrı'daki sahadan ilk altını çıkarmayı hedeflediklerini belirten Gülal, "Orada yaklaşık 1000 kişiye istihdam sağlayacağız. Buradaki rezervin yoğunluğu yüksek. Normalde 2 ton topraktan 1,2 gram altın elde edilir. Ağrı'daki verimin bu rakamdan yüksek olmasını bekliyoruz" diye konuştu. Bilecik Söğüt'teki Gübretaş sahasında geçtiğimiz aylarda keşfedilen 1,92 milyon ons altın rezervinin çıkarılması için 800 kişilik istihdam yapılacağı duyurulmuştu. Koza Altın ise Ağrı'da bin kişiye istihdam sağlayacak bir üretim tesisi kuracak.

ALTIN ÜRETİMİNİN ÜÇTE BİRİ KOZA'DAN

Koza Altın'ın 2023 yılında 15 ton altın üreten bir şirket olmayı hedeflediklerini ifade eden TMSF Başkanı Gülal, şu bilgileri paylaştı: "Koza Altın TMSF'ye devredildiğinden bu yana aktif büyüklüğünü yüzde 218 artırarak 2.6 milyar TL'den, 8.3 milyar TL'ye yükseltti. Özkaynakları yüzde 222 artarak 7.5 milyar TL'ye, cirosu yüzde 212 artarak 3.2 milyar TL'ye, net karı ise yüzde 358 artarak 1.8 milyar TL'ye yükseldi. Çalışan sayısı da yüzde 88 artarak 2 bin 354'e çıktı. Şirket 2020 yılında aktif büyüklüğünü yüzde 32, öz kaynaklarını yüzde 31, cirosunu yüzde 14, net karını ise yüzde 2.5 artırdı."

AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ 70 MİLYARI AŞTI

Fon bünyesindeki şirketlerin 2020'yi olağanüstü bir performansla kapattığını belirten TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "TMSF kayyumunda yönetilen 796 şirket 2020'de 37,2 milyar lira ciro, 3,4 milyar lira kara ulaştı. Aktif büyüklükleri 70,2 milyar lira oldu" dedi. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ iltisaklı kurumlara kayyum atandığını hatırlatan Gülal, "Bugün itibarıyla elimizde 796 şirketimiz var. Bunların 640 tanesi aktif. Bu şirketlerde şu an itibarıyla 40 bin 61 kişi çalışıyor. 42,5 milyar lira aktif büyüklükle devraldığımız bu şirketlerde yüzde 65 büyüme sağlayarak 70,2 milyar lira seviyesine ulaştık. 18 milyar lira olan özkaynak büyüklüğü yüzde 61 artışla 29,1 milyar lira seviyesine ulaştı. Karlılıkta yüzde 36, ciroda yüzde 12 artış yakaladık" dedi.

ERCİYES ANADOLU'DA GÜÇLÜ BÜYÜME

-Erciyes Anadolu Holding TMSF'ye devredildiğinden bu yana aktif büyüklüğü yüzde 87 artışla 8.4 milyar TL'den, 15.8 mlilyar TL'ye yükseldi. Çalışan sayısı ise 12 bin 697 oldu.

-Grup çatısı altındaki 24 şirket ile 2020 yılında bir önceki yıla göre aktif büyüklüğü yüzde 22, öz kaynakları yüzde 19, cirosu yüzde 21, karı ise yüzde 64 arttı.

-Türkiye'nin önemli enerji aktörleri arasında yer alan Erciyes Anadolu Holding'in 504 megavatlık yenilenebilir enerji kurulu gücü var.


AYDINLI GRUBU'NDA PANDEMİ ZARARI

-Pandemiden en olumsuz etkilenen fon bünyesindeki şirket Aydınlı Giyim oldu. AVM'lerin uzun süre kapalı kalması nedeniyle Aydınlı Giyim, yılı zararla kapattı.

-Aydınlı Grubu TMSF'ye devredildiğinden bu yana aktif büyüklüğünü yüzde 102 artırarak 2.4 milyar TL'den, 4.9 milyar TL'ye yükseltti. Öz kaynakları yüzde 243 artarak 2.4 milyar TL'ye, cirosu yüzde 48 artarak 2.1 milyar TL'ye yükseldi.

SÜRAT KARGO'DA İLK KAR

-Sürat Kargo tarihinde ilk kez kar açıkladı. Pandemi sürecinde Sürat Kargo pozitif ayrıştı. IT, acente yenileme ile araç filosu yenileme olmak üzere 150 milyon TL'lik yatırım yapılan Sürat Kargo, 2020'yi karla kapattı. TMSF'ye devredildiğinde 14.2 milyon lira zarar eden şirket, 31.12.2020 itibariyle karlılığını yüzde 508 artırarak 57.9 kar etti.

DUMANKAYA, Fİ-YAPI, İNANLAR'DA SON DURUM

-TMSF'ye devredilen Dumankaya, Fi Yapı, İnanlar gibi gayrimenkul şirketlerinde 8500 mağdur vardı.
-Dumankaya'daki 4440 mağdurdan 3091'inin mağduriyeti giderildi. 1995 tapu bekleyen mağdurdan 1694'ünün tapusu teslim edildi. 703 tedarikçinin de alacakları ödendi. 365 daire bitmek üzere. Mart ayı içinde tapularını teslim etmeyi hedefliyoruz.
-İnanlar'da hemen hemen herkes tapularını almış durumda. Dairelerin üstünde ipotek var. Fon yönetimi, varlık satışı yaparak ipotekleri kaldırmayı hedefliyor.
-Fi Yapı'da durum biraz farklı. Şirket 2007 yılında teknik olarak iflas etmiş. Çok fazla hareket imkanı bulamayan Fon yönetimi, yine de Kırıkkale'de bir proje geliştirerek mağduriyetlerin bir kısmı gidermeyi hedefliyor.
Yeni Şafak
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