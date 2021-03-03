Bayraktar'a iftiraya tazminat
CHP'lilerin, İBB'nin Selçuk Bayraktar'ın mütevelli heyeti başkanı olduğu T3 Vakfı'na 41,1 milyon lira para aktardığı iddiasının asılsız olduğu mahkeme kararıyla tescillendi. İddianın ilk sahibi gazeteci Orhan Uğuroğlu, T3 Vakfı'na 15 bin lira tazminat ödeyecek
|03 Mart 2021 07:05
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Selçuk Bayraktar'ın mütevelli heyeti başkanı olduğu T3 Vakfı'na 41,1 milyon lira para aktardığı iddiasının asılsız olduğu mahkeme kararıyla tescillendi. İddianın sahibi gazeteci Orhan Uğuroğlu T3 Vakfı'na 15 bin lira tazminat ödeyecek. CHP'lilerin yaydığı iddialar Mart 2019'daki yerel seçimlerin ardında gelmişti. Buna göre, İBB 2018 ve daha öncesinde vakıf, dernek ve cemaatlere 847 milyon liradan fazla yardım etmişti. Yardım edilen vakıflar arasında Teknoloji Takımı da (T3) bulunuyordu.
TEK KURUŞ VERİLMEDİ
- SİHA'ları üreten Baykar Makina'nın teknik müdürü Selçuk Bayraktar, "T3 Vakfı'na İBB'den tek kuruş dahi para aktarıldığı iddiası iftiradır" diyerek bu haberlere tepki göstermiş ve yargıya başvuracaklarını söylemişti. CHP'li Veli Ağbaba yalanlamalara rağmen asılsız iddiaları günlerce gündemde tuttu. Bunun üzerine Bayraktar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çağrı yaparak Ağbaba'yı tekzip etmesini istedi. İmamoğlu sonunda "İBB para aktardı mı, aktarmadı mı? Bu işin içinde T3 yok, doğru. Zaten mahkeme bunu sordu. Para aktarıldı mı? Hayır dedik" diyerek para aktarılmadığını ifade etti.
Osman Özgan
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