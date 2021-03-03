Bize mavi liste yakışır

Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı ve 81 ilin 'düşük', 'orta', 'yüksek' ve 'çok yüksek' grupta mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renge ayrıldığı Kovid-19 haritası iki haftada bir güncellenecek.



Koronavirüs ile mücadelede 'yeni kontrollü normalleşme süreci' dün başlarken haritada 4 renkle gösterilen şehirlerin risk seviyesinde vatandaşa önemli görev düşüyor. Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı ve 81 ilin 'düşük', 'orta', 'yüksek' ve 'çok yüksek' grupta mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renge ayrıldığı iki haftada bir güncellenecek olan Kovid-19 haritasına göre tedbirler değişkenlik gösterecek.

İLK SONUÇ 16 MART'TA

Kademeli normalleşmede illerde yaşayan vatandaşlara büyük sorumluluk düşüyor. Tüm illerde esnaf, işçi, öğrenciler başta olmak üzere yaşayan herkesin birbirinin oto kontrolüne dikkat etmesinin önemine vurgu yapılıyor. 15 günlük süreçte herkesin iki noktaya dikkat etmesi öngörülüyor. Birincisi düşük risk grubunda olan iller, daha riskli gruplara geçmemek için iç kontrolü artıracak. İkincisi ise orta, yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerdeki vatandaşlar da 'kurallara uyalım, hayatımız normalleşsin' diyerek düşük risk grubuna geçmek için daha dikkatli davranacak. Vatandaşların bu nedenle 15 günlük ilk süreçte birbirini disiplinize edeceği belirtiliyor. İlk sonuçlar 16 Mart tarihinde belli olacak. Her hafta risk durumuna göre illerin renkleri yeniden tespit edilecek. Her iki haftada bir de normalleşme güncellenecek.

Yasemin Asan