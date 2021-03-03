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'Kripto' paralar için yüzde 10 vergi yolda

Son günlerde büyük spekülasyon ve mağduriyetlerin yaşandığı kripto para piyasalarındaki tehlikeleri gündeme gelince, Maliye Bakanlığı kripto paralar için yüzde 10 vergi için kolları sıvadı
 03 Mart 2021 06:50
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'Kripto' paralar için yüzde 10 vergi yolda

Artan şikayetler üzerine devlet harekete geçmişti. Kayır dışı bu piyasaya, ilk etapta sıkı takip ve vergi getirileceği öğrenildi. İlgili yasanın; Hazine ve Maliye Bakanlığı önderliğinde, TCMB, BDDK ve SPK'nın çalışmalarıyla hazırlandığı öğrenildi.

Buna göre; 'kripto varlık' tanımı yapılacak. Türkiye'de faaliyet gösteren şirketler için lisans ve asgari sermaye şartı getirilecek. Yine bu şirketler için teknik yeterlilik ve çalışanlarda SPK lisansı şartı aranacak. 'Kripto' alım-satımında kardan yüzde 10 vergi alınacak. Türkiye'de kripto para işlem hacmi günlük 1 milyar dolara ulaşmış durumda. Ülkemizde yaklaşık üç milyon oyuncu bulunuyor.
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