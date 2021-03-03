Her mahalleye kooperatif market açılacak
|03 Mart 2021 07:10
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Gıda fiyatlarındaki fahiş yükselişin önüne geçmek için Türkiye'nin her yerine kurulacak kooperatif marketler ile ilgili çalışmada sona gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla zincir marketlerin tekelinin kırılması ve vatandaşın ucuz gıdaya erişiminin kolaylaştırılması için kooperatif marketlerin sayısının ilk etapta 500'e çıkarılması hedefleniyor. Halen 189 kooperatif market faaliyet gösteriyor, ancak gıda fiyatlarındaki artışın kontrol edilebilmesi ve piyasayı dengeleyebilmek için bu sayının ilerleyen dönemde binin üzerine çıkarılması hedefleniyor. Yapılacak çalışma ile Tarım Kredi Kooperatiflerine ait marketler Anadolu'nun her yerinde yaygın hale getirilecek. Açılacak marketler, mahalle aralarında ve küçük yerleşim yerlerinde hizmet verecek. Tarım Kredi satış ofislerinin zincir marketlerin giremediği yerlerde yoğunlaşacağı ve kooperatif marketlerin bulundukları yerlerde zincir marketlerin açılmasına izin verilmeyeceği belirtiliyor.
ARACILAR OLMAYACAK
Ürünün doğrudan üreticiden alınıp, aracısız olarak tüketiciye ulaştırılması anlayışı ile çalışacak olan kooperatif marketlere yönelik lojistik maliyetlerinin düşürülmesi de tartışılıyor. Bu kapsamda, vergi muafiyetlerinin getirilmesi, ürünlerin sevkiyatında kolaylık sağlanması ve bazı zorunlu kesintilerden muaf olmaları gibi öneriler de değerlendiriliyor. Kooperatif marketlerde ürün çeşitliliğinin artırılması ve piyasa fiyatlarının altında ürün satılması için de hazırlık yapılıyor. Tarım Kredi Kooperatiflerinin, 900 bin ortağından doğrudan ürün alabilme imkanı bulunuyor. Daha çok ürün, daha uygun fiyat politikasıyla gıda fiyatlarının da aşağı çekilmesi amaçlanıyor.
Yücel Kayaoğlu
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