Akkuyu'da inşaat hızlandı
Akkuyu Nükleer AŞ İnşaat Bölümü Müdürü Maksim Kucherenko, "Bu yıl, önemli aşamalardan biri olan reaktör basınç kabının kurulumunu yapıyoruz. Buhar üreteçlerini, acil durum soğutma tanklarını, ana sirkülasyon pompa hatlarını bu yıl içerisinde tamamlayacağız" dedi.
|03 Mart 2021 07:45
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Kucherenko, santralin Mersin'deki bilgilendirme merkezinde gazetecilere, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasında inşaat çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Bu yıl üçüncü ünitede çalışmaların başladığını ifade eden Kucherenko, aynı zamanda yardımcı ve genel tesislerin inşaatında çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
Kucherenko, "Üçüncü ünitede ana tesislerin, binalarının beton dökme hazırlığını yapıyoruz. Akkuyu NGS inşaat sahasında yaklaşık 8 bin kişi çalışıyor. Çalışmaların çoğunluğu Türk vatandaşları tarafından yürütülüyor. Yüzde 80 Türk vatandaşı çalışıyor" diye konuştu
Kucherenko, santrale işletme aşamasında deniz suyu temin edecek hidroteknik yapılarda da çalışmaların devam ettiğini belirtti.
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