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Lokanta kapıyı temkinli açtı esnaf can suyu istedi

Yeme - içme sektöründe kapılar açılırken yüzler gülmeye başladı. Esnaf, "Kurallara uyduğumuz takdirde her şey iyiye gider" derken temkini de elden bırakmıyor. 'Ayağa kalkış' kredisi ve 'can suyu' adıyla destek bekleyen esnaf temsilcileri, öncelikle yeme - içme sektörünün mücbir sebep kapsamına alınmasını istiyor
 03 Mart 2021 07:56
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Lokanta kapıyı temkinli açtı esnaf can suyu istedi

Milliyet'ten Aylin Rana Aydin'ın haberine göre: Yeme - içme sektöründe yeniden açılmanın sevinci yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün kabine toplantısının ardından normalleşme döneminin başladığını açıkladı. Bu kapsamda yeme - içme sektörü düşük, orta ve yüksek risk gruplarındaki illerde 07.00 ila 19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Yeme - içme sektörü temsilcileri kendileri için 'mücbir sebep' (hukukta önüne geçilmesi olanaksız, borcun yerine getirilmesine engel, beklenmedik olay) uygulaması isterken, kısa çalışma ödeneğinin uzamasını ve bir destek paketi talep ediyor.

'6 aya yayalım'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, yaklaşık bir yıldır kısmi ya da tamamen kapalı esnaf açısından kararın olumlu olduğunu belirtti.

Bir yılda esnafın tecrübe kazandığını söyleyen Palandöken, "Vatandaş rahatlıkla bu mekanlara girip çıkabilir. HES kodu, maske, mesafe çok önemli. Ayrıca esnafın bir yıldır aldığı krediler, ödemeler 6 ay gibi bir zamana yayılırsa esnaf daha da rahatlar. Ayağa kalkış destek kredisi talebimiz de devam ediyor" dedi.

'Kurallara uyalım eskisi gibi olsun'

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, sektör olarak kurallara uyulduğu takdirde önümüzdeki süreçte eski günler gibi açılma beklediklerini söyledi. Bingöl, "Devletimizi birinci ağızdan bilgilendirdik. Onlar da uygun gördü ve bu başlangıcı yaptı. Bu saatten sonraki süreç artık biraz da sektöre bağlı, kurallara uymalıyız" dedi.

Esnaf için de bir destek taleplerinin olduğunu aktaran Bingöl, "Yalnız bizim sektör için kanun hükmünde kararname istiyoruz. Öte yandan sokağa çıkma yasağının olduğu gün ve saatlerde paket servisler de devam edecek" diye konuştu.

Ateş ölçen HES kodu cihazları hazır...

İstanbul Lokantacılar Odası Başkanı Sayit Karabağlı, akşam hizmet veren restoranlar için ilerleyen dönemde bir esneme olabileceğini belirterek, "Sorun olursa tekrar kapatabilirler. Hem müşterilere, hem de işletme sahiplerine büyük iş düşüyor" dedi. Odaya bağlı esnaf için HES kodu cihazları aldıklarını söyleyen Karabağlı, şöyle devam etti:

"Bu cihazlar hem ateş ölçüyor hem de HES koduna bakıyor. Aynı zamanda verileri de saklıyor. Salonu büyük işletmelerde çok sorun olmaz ama aşçı lokantaları var. Bu lokantalar küçük olduğu için oralarda bir sıkıntı olabilir. Odadan da bir ekip belirleyerek esnafa bu süreçte nelere dikkat edilmesi konusunda destek olacağız."

'260 bin esnaf müjdesini aldı'

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, 260 bin esnafın dört gözle beklediği müjdelerin geldiğini belirterek, "Aylardır siftah yapamayan esnafımızın yüzü gülecek. İstanbul'un çok yüksek riskli iller arasına girmemesi için esnafımıza önemli görevler düşüyor. Kısıtlamalar tekrar başlarsa bunun en çok zararını gören yine esnafımız olacak" dedi.

'Mücbir sebep var, işte 4 talep...'

Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, önlemlerle yeme - içme sektörünün beşte birinin geri kazanılabileceğini söyledi. En çok paranın akşam yemeğine harcandığını hatırlatan Demirer, "Önümüzdeki hafta ekonomik reformlar açıklanacak. Bir konu üzerinde çalışıldığı ümidindeyiz" dedi.

Sektörün mücbir sebeple ayrıştırılması gerektiğine değinen Demirer, taleplerini 4 maddede sıraladı:

"Kısa çalışma 31 Mayıs'a kadar uzatılmalı.

12 ay işçi çıkarmama taahhüdü veren işletmelerden çalışanların sigorta primi alınmasın. Maaşını işletme, sigorta primlerini devlet karşılasın.

KDV indirimi yıl sonuna kadar uzatılsın.

Sektörde faaliyet gösteren işletmelerin kredilerinin de bir süre daha ötelenmesini talep ediyoruz."

'Yaz tatili yaklaştı, kantine destek şart'

İstanbul Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu, kantincilerin neredeyse bir yıldır iş yapmadığını söyledi.
Osmanoğlu, "Kredilerin eylül, ekime ertelenmesini talep ediyoruz. Haziranda okullar tatile girecek. Kantinci esnafına can suyu olacak bir destek bekliyoruz" diye konuştu.

"Esnafın yüzü gülüyor" diyen İstanbul Kıraathaneci, Kahveci ve İçkisiz Gazinocular Esnaf Odası Başkanı Serdar Erşahin ise, "Krediler ve vergilerle ilgili bir erteleme talep ediyoruz" çağrısında bulundu.

Lokantada öğlen telaşı başladı!

Rumelihisarı İskele Restoran'ın ortağı Bulut Pekgöz, restoranlarında öğlen servislerinin ağırlıklı olmasını beklediklerini belirtti. Cumartesi günü için rezervasyonların geldiğini söyleyen Pekgöz, "Akşamları saatin 19.00 olması sorun olacak, fakat bu bir süreç. İlerleyen zamanda saatlerin de esnetilmesini bekliyoruz" dedi. Sur Balık yetkilisi ise süreci yaşayarak tecrübe edeceklerini söyledi.
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