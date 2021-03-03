Kısa çalışma ve işsizlik ödenekleri 5 Mart'ta
Şubat ayının kısa çalışma ve işsizlik ödenekleri, 5 Mart'ta yatırılacak.
|03 Mart 2021 07:58
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını belirterek, "Şubat ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Mart'ta hesaplara yatıracağız" dedi.
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