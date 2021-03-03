Okula gitmek hiç bu kadar heyecanlandırmadı

Milliyet'ten Aysel Bozan Yılmaz ile Ozan Ömer Kadüker'in haberine göre: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda, koronavirüsle mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlamasının ardından dün yurt genelinde okullarda kademeli olarak yüz yüze eğitime geçildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye'nin risk haritasına göre, il bazlı olarak yerinde karar uygulamasına başladığını duyurdu.

İlk ve ortaöğretim kurumlarında 21 Ocak'ta yarı yıl tatili başlamış, nisan ayındaki ara tatil de eklenerek, 15 Şubat'ta ikinci dönemin başlaması kararlaştırılmıştı. Ancak vaka sayıları dikkate alınarak sadece köy okullarında yüz yüze eğitime geçilmiş, diğer öğrenciler için 1 Mart tarihi işaret edilerek, yine uzaktan eğitim verilmişti. Bir günlük gecikmenin ardından, illerin risk haritasına göre okullarda, seyreltilmiş ve kademeli şekilde yüz yüze eğitimler yapıldı.

O nedenle 1.5 sonra okullarına kavuşan öğrenciler hem çok heyecanlı hem de çok mutluydular. Biz de öğrencilerin bu heyecanına tanıklık ettik. Sektör temsilcilerinin okulların açılmasıyla ilgili görüşlerini aldık:

'Evde çok sıkılmıştık'

Online eğitim nedeniyle evde sıkıldıklarını belirten öğrenciler, okullar açıldığı için çok heyecanlıydı. Öte yandan online eğitimin devam etmesi gerektiği görüşünde olanlar ise kurallara uymayan arkadaşlarından şikayetçi:

Berke Kurtar (İlkokul): Arkadaşlarımı ve okulumu çok özledim. Onlarla oyun oynuyorduk eskiden. Şimdi de öyle olacak. Çok mutluyum.

Ela Aydın (İlkokul): Çok heyecanlıyım. Bir korkum yok çünkü tüm kuralları biliyorum. Arkadaşlarımı ve öğretmenimi çok özledim. Evde sıkılmıştım.

Mustafa Köse (İlkokul): Okulu ve arkadaşlarımı pek özlemedim çünkü zaten arkadaşlarımla telefonda konuşuyorduk. Online eğitim daha iyiydi ama böyle karar verildi.

Musap Eymen Öksüz (İlkokul): İlk gün olduğu için heyecanlıyım. Tedbirleri biliyorum. O yüzden hiç korkmuyorum.

Ecem Can (Ortaokul): Okullar bir açılıyor, bir kapanıyor. Belirsizlik var ama evde de dikkatim çok dağılıyordu. Yüz yüze eğitim, online eğitimden daha iyi.

Leyla Arslan (Ortaokul): Online eğitimden memnun değildim. Hiç verimli olmuyordu. Yüz yüze eğitimin başlamasına sevindim. Bu şekilde LGS'ye hazırlanmak daha iyi.

Hiranur Çolakerol (Ortaokul): Evde çok sıkıldık okulların açılması çok iyi oldu. Online eğitimde hiçbir şey anlamadık.

Emir Ege Sarı (Ortaokul): Okulun ilk günü herkes çok heyecanlıydı. Sosyal mesafeye uyduk. Hocalar bu konuda çok dikkatliydi.

Memnun olmayan da var

Arda Abdullah Kahraman (Ortaokul): İyi ki açıldı. Online derslerden bir şey anlamıyordum. Okulda bazı öğrenciler birbirine çok yaklaşıyor. Ondan biraz korkuyorum. LGS'ye hazırlanmak daha kolay artık.

Zeynep Işıl (Ortaokul): Şu an hava çok soğuk. Titreye titreye ders yaptım. Evde olsak hem böyle olmazdı hem de sosyal mesafe sorunu yaşamazdık. Çünkü okulda önlem pek yok. Sınıfta herkes oyun oynadı, birbirlerine çok yakınlardı. Açılmasa daha iyi olacaktı.

Yiğit Can Aydın: (Ortaokul): Önlemler yeterli miydi? Kısmen. Çünkü öğrencileri kurallara uydurmak çok zor. Ayrıca online eğitime de artık alışmıştık.

Hasan Seyrek (Lise): Karardan memnun değilim. 8 Mart'ta sınavlar başlayacak ama yüz yüze eğitim tam anlamıyla yapılamayacak. Bir yandan YKS'ye hazırlanıyorum, bir yandan staj yapıyorum. Çok zorlanıyorum.

Okula gitmek hiç bu kadar heyecanlandırmadı

'Veliler temkinli'

Çocukları yüz yüze eğitime başladığı için mutlu olan veliler sağlık konusunda endişeliler. İşte o görüşler:

Tülay Çolakerol: Çocukların sürekli evde olması çok kötüydü. Artık dersleri kaldıramamaya başlamıştı. Bir yandan başkalarında hastalık var mıdır diye korkumuz da var. Deneyip göreceğiz.

Songül Asıltürk: Bu kadar büyük salgın devam ederken okulların açılmasından memnun değiliz. Nasıl bir cesaret? Acaba okullar ne kadar temiz?

'Süreçten ders alınmalı'

Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Zafer Öztürk: Sevindirici bir haber. Mutlaka başlamamız lazımdı. Bu, küçük yaş grubu öğrencilerde gerçekten telafisi mümkün olmayan kayıplara doğru gidiyordu. Mutluyuz ama yeterli mi? Değil. Daha önce açılmalıydı. Okullarımız bu süreçte ciddi hazırlık yaptı, temiz okul belgesi almayan yok denecek kadar az. Eğer kurallara uyulursa bunun sürdürülebileceğine inanıyorum. Gerekirse haziran, temmuz ortasına kadar eğitim öğretim hakkı verilsin. Yoğunlaştırılmış programlarımızla çocuklarımızın açıklarını kapatalım.

'Hazırlıksız başlanıldı'

Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım: Karar çok geç saatte açıklandı ve sabah başlanacak dendi ama okullar buna hazır değildi. Dolayısıyla eğitim öğretim başlayamadı. Pazartesi açılacak denilseydi, okullara, öğrencilere, servisçilere, kantincilere, hazırlık imkanı verilirdi. Turizmi canlandırmak adına böyle bir adım atıldığını görüyoruz. Yani konu, okullarda çocukların ne kadar iyi eğitim aldığından, Kovid-19 bulaşıp bulaşmayacağından çok turistlerin ön rezervasyon yapması olayıdır.