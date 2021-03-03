AYM'den üç parti için suç duyurusu
|03 Mart 2021 08:08
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AYM'nin bazı siyasi partilerin çeşitli yıllara ait mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. İncelemede, Anavatan Partisi sorumluları hakkında, 2017 ve 2018 kesin hesap incelemesinde bilgilerin istenen sürede verilmemesi nedeniyle yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına hükmedildi.
Ayrıca, Liberal Demokrat Parti'nin 2016 ve 2017, Türk Birliği Partisi'nin ise 2016 kesin hesap incelemelerinde, "bilgilerin istendiği şekilde verilmemesi, hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider yapılması" inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler kabul edildi. Yüksek Mahkeme, bu nedenle bu partilerin sorumluları hakkında da suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.
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