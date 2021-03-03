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Türk firması, Çin'e külçe bakır yerine kaldırım taşı boyayarak gönderdi

Maden ihracatı yapan bir Türk firması, Çin'e bakır yerine, boyatarak külçe bakıra benzetilen kaldırım taşlarını gönderdi. Siparişin konteynerlere yüklenmesiyle 36 milyon doları tahsil eden şirketin yöneticileri, siparişin karıştığını öne sürdü.
 03 Mart 2021 08:09
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Türk firması, Çin'e külçe bakır yerine kaldırım taşı boyayarak gönderdi

Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre: Çin'e maden ihracatı yapan bir Türk firması, Çin'deki fabrikasında bakır işleyen İsviçreli bir şirketten 36 milyon dolar tutarında külçe bakır siparişi aldı. Sattığı külçe bakırların ücretinin tamamını bakırların konteynerlara yüklenmesiyle peşin alan Türk maden şirketi hakkında konteynerların Çin'e ulaşması sonrasında alıcı İsviçreli firma tarafından dolandırıcılık iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. 36 milyon lira para ödedikleri Türk maden şirketinin külçe bakır yerine kendilerine külçe bakıra benzetilmiş kaldırım taşı gönderdiğini iddia eden İsviçreli şirketin Türkiye'deki temsilcilerinin savcılığa yaptığı suç duyurusuyla polis harekete geçti.

Taşı boyadılar

Yapılan araştırmalarda, İsviçreli şirketin dolandırıcılık iddiasının doğru olduğunu belirleyen polis, yaptığı kovuşturmada ise 36 milyon dolarlık külçe bakır siparişi alan Türk Maden şirketinin, önce içerisine gerçek külçe bakırları yerleştirdiği konteynerleri gümrük kontrolünden geçirip ücretlerini aldıktan sonra gemiye bindirilmeden önce mühürlerini kırıp açarak külçe bakırları alıp yerlerine külçe bakırlara benzetilmiş kaldırım taşlarını doldurduğunu tespit etti.

13 kişi gözaltına alındı

Çin'e ulaşan konteynerların İsviçreli alıcı firma yetkililerinin incelemesiyle ortaya çıkan uluslararası dolandırıcılık olayı sonrasında,"Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Nitelikli Dolandırıcılık", "Resmi Belgede Sahtecilik", "Özel Belgede Sahtecilik" iddialarıyla önceki gün sabaha karşı operasyon düzenleyen ekipler, eş zamanlı düzenledikleri operasyonlarda aralarında şirket yöneticilerinin de bulunduğu 13 kişi gözaltına aldı. Şirketin 4 ofisi ile şirket mensuplarının 15 ayrı ikametine yapılan baskınlarla gözaltına alınan H.K., S.Ç., D.Ç.,S.Ç., B.Y., U.Ç., M.K., T.G., O.M., F.U.,S.Ç., R.Ö., ve S.U., isimli 13 şirket mensubu emniyete götürülerek sorguya alındı.Külçe bakıra benzetilmiş kaldırım taşlarını konteynarlara alıcı şirketin temsilcisinin gözü önünde yüklediği tespit edilen şirket çalışanlarının verdikleri ilk ifade de siparişlerin karıştığını söyleyerek dolandırıcılık iddialarına karşı çıktıkları öğrenildi.
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