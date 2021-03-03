Öğretmenler aşıyı soruyor
|03 Mart 2021 08:15
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Milliyet'in haberine göre: Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, aşı çalışmalarının Sağlık Bakanlığı'nın sağladığı imkanlarla öğretmenlere HES uygulaması üzerinden gelen çağrıyla gerçekleştiğini belirtti. Yazıcı, eğitim öğretime başlanan grupların öğretmenleri öncelikli olmak üzere aşılamanın mart ayı içerisinde uygulanacağını kaydetti.
Uzun bir aradan sonra öğrencileriyle bir araya gelen öğretmenler ise tedbirlerin yetersiz kaldığına dikkat çekerek aşıda sıranın kendilerine geleceği günü bekliyorlar. Sosyal medyada görüşlerini paylaşan öğretmenlerin yorumları şöyle:
Okula girerken mesafe korunmuyor ve ateşler ölçülmüyor.
Özel anaokulunda müdürüm. Çocuk, öğretmen derken tonla temas riski var. Yaşım 58. Henüz aşı sırası gelmedi. Bu hızla yakında okullar geri kapanır.
Okula başladık ama henüz aşı olmadık. Geçen hafta okulumuzda iki öğretmen pozitif çıktı. Biri, mutant virüs kapmış. Hakkımızda hayırlısı.
Okul için önlem alınması imkansız, öğrenciler yerinde duramıyor. Çoğu kendini koruyamıyor.
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