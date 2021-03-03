45 gün önce aşı olan doktor, koronadan hayatını kaybetti
|03 Mart 2021 08:19
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İstanbul'da çalışan eski Osmaniye Devlet Hastanesi Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Rıza Şahap Barlas, corona virüsü nedeniyle kaldırıldığı hastanede, 20 günlük yaşam mücadelesinin ardından 1 Mart günü yaşamını yitirdi.
İstanbul Tabip Odası üyesi olan Barlas'ın 1981 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunlarından olduğu, Kadıköy Bağdat Caddesi'nde özel kliniğinde hizmet verdiği öğrenildi.
Üyesi Barlas için taziye mesajı yayımlayan İstanbul Tabip Odası, "Dr. Ali Rıza Şahap Barlas'ı 01 Mart 2021 tarihinde COVID-19 sebebiyle kaybettik. Acımız büyük. Değerli meslektaşımızın başta ailesi olmak üzere yakınlarının büyük acısını paylaşıyor, tüm hekim camiasına başsağlığı diliyoruz" dedi.
AŞI OLUP ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU
Yaşamını yitiren doktor Barlas, COVID-19 aşısını 15 Ocak tarihinde olmuştu.
Barlas, aşının ardından "COVID-19 aşısını sizi ve kendimizi korumak için hemen yaptırdık. Lütfen aşınızı olun" çağrısında bulunmuştu.
Acımız Büyük: Üyemiz Dr. Ali Rıza Şahap Barlası COVID-19 Sebebiyle Kaybettikhttps://t.co/R3ToKmoyCy pic.twitter.com/JqJZ2ysG6iİstanbul Tabip Odası (@istabip) March 2, 2021
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