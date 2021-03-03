16 yıldır faili meçhuldü... Sır cinayet aydınlandı
|03 Mart 2021 09:02
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Yıllar önceki olay yeri incelemesinde, maktuleye ait çanta içindeki kağıt üzerinde parmak izi ile evin değişik yerlerinde şüpheliye ait olabileceği değerlendirilen kan lekeleri bulunmuş ancak süreç içerisinde de DNA incelemesi yapılan 63 kişi hakkında eşleşme sağlanamamıştı.
KATİL AKRABASI ÇIKTI
Jandarma Suç Araştırma Timi, gelişen son teknoloji ortamında yapılan kan ve parmak izi eşlemesiyle cinayeti çözdü. Cinayeti olay tarihinde 18 yaşında olan şüpheli Hüray Balcı'nın (34) işlediği saptandı. Balcı, önceki gün İzmir'e gitmek isterken yakalanarak gözaltına alındı. Hayatını kaybeden yaşlı kadının akrabası olan Balcı sorgusunda, "Hırsızlık amaçlı eve girdim. Aramızda boğuşma oldu. O anda merdiven boşluğunda bıçakladım. Tek başımaydım, evden hiçbir şey almadım" dedi. Balcı 'canavarca hisle kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.
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