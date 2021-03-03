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Verilen teşviklerle 26 bin 135 kişi istihdam edilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ocak ayında 929 yatırım teşvik belgesi verdi.
 03 Mart 2021 09:04
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Verilen teşviklerle 26 bin 135 kişi istihdam edilecek

Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 14 milyar 367 milyon 528 bin 371 lira olarak hesaplandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Ocak 2021 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ocakta 929 yatırım teşvik belgesi verildi.

26 bin 135 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 14 milyar 367 milyon 528 bin 371 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 26 bin 135 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

86 yatırım teşvik belgesi iptal edildi

Öte yandan, sabit yatırım tutarı 551 milyon 419 bin 365 lira olan ve 2 bin 214 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 86 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde, yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alan firmaların sabit yatırım tutarı 3 milyar 434 milyon 924 bin 626 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı 9 bin 245 olarak gerçekleşti
Anadolu Ajansı
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