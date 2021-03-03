'Mavi Uşak' kadın valinin başarısı: Çay içmek için bile maske çıkarmadım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Türkiye risk haritasında batıda mavi kategorideki tek kent olan Uşak'ın başarısının altından Uşak Valisi Funda Kocabıyık çıktı. Çay içmek için bile maskesini çıkarmayan, çarşı pazar gezip esnafı kadın hassasiyeti ve tatlı dille tek tek uyaran, işi sıkı tuttuğu için de bazen tepki çeken Kocabıyık, şimdi çok mutlu. SABAH'a konuşan Kocabıyık "Pandemi ilk başladığında beni linç edenler nasıl hissediyorlar, şu an merak ediyorum. Pandeminin ilk dönemlerinde Uşak Valisi'ne uygulanan linç kampanyasından sonra Uşak'ın bu başarısının takdir edildiğini görmek mutluluk verici" dedi. İşte özetle söyledikleri:

Pandemi ilk başladığı günden beri dünyada pandemi ile mücadelede en iyi durumu yöneten kadın liderler. Şimdi sorumluluğumuz daha da arttı. Esnaf bugün açılacak ben başlayacağım tek tek gezmeye. Esnafla bir araya geleceğim. Esnafa diyeceğim ki: Bizim polisimiz sizsiniz. Lütfen çarşıya gelen halkı asla maskesiz ve HES kodu olmadan içeri almayın. Çünkü eğer tekrar işletmeleriniz kapanırsa yine en büyük zararı siz göreceksiniz.

Denetimi hiç eksik bırakmadım. Bir kadın, anne, eğitimci ve vali olarak iyi iletişim kurarak devletin sert yüzünü değil de güzel sözlerle, iyi iletişimle herkesi uyardım. "Aman maskesiz gezmeyelim, ellerimizi yıkayalım. Mümkün olduğunca dışarı çıkmayalım" diye. Uşak halkı da sağ olsunlar seviyorlar beni. Lafımı hiç yerde bırakmadılar. Kadın içgüdüsü ve şefkatiyle hareket etmek bizim şu anki başarımızın en önemli etmenlerinden.

Uşak halkı memleketlerini bu kadar sahiplenmeseydi, bu kadar mücadele etmeseydi biz şu an bu konumda olmazdık. Şimdi omuzlarımızdaki yük iki katına çıktı. Önemli olan bugünlerimizi korumak. Bunun için uğraşacağız.

'O HESAP SAHTE'

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın "Adıyaman'ı kaybettik ama Uşak'ı aldık" tweet'ine Kocabıyık adına açılan bir sahte hesaptan verilen yanıtı değerlendiren vali, "Paylaşıma ben cevap vermedim. Cevap veren sahte bir hesap. Uşak Emniyeti'ne bildirdim. Sahte hesabı kimin açtığı tespit edildi. Hemen o hesap kapatıldı" dedi.

Merve Bilkay