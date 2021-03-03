Belediyede 1 kişiye, 3 müdürlük verildi
CHP'li Denizli Merkezefendi Belediyesi'nde, Ayşe Güven isimli çalışana 3 tane müdürlük verildi.
|03 Mart 2021 09:08
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Daha önce Aydın'ın Efeler Belediyesi'nde bir kişiye verilen 3 müdürlük skandalı, bu kez de Denizli'de CHP'li Merkezefendi Belediyesi'nde yaşandı.
BİR KİŞİYE 3 MÜDÜRLÜK
Belediyenin internet sitesinde, Özel Kalem Müdürü, Halkla İlişkiler Müdürü ve Muhtarlık İşleri Müdürünün aynı kişi olduğu ortaya çıktı.
Ayşe Güven isimli şahsın, 3 müdürlüğe getirilmesi sosyal medyanın gündemine oturdu
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