PKK'nın kurucu ismi SİHA saldırısında öldürüldü

İçişleri Bakanlığı'nın terörle mücadeledeki başarısının, örgütü psikolojik yönden çok etkilediğini söyleyen A. D., Murat Karayılan "örgüte en büyük zararı yapılan nokta operasyonlarda aldık" ifadelerini kullandı. PKK'nın kurucu isminin öldürüldüğünü itiraf eden A. D. "Örgüt ölümünü halen gizliyor. Hatta öldükten sonra onu ölmemiş gibi göstermek için çok eski tarihli bir videosunu yeni görüntü gibi yayımladılar. Ölümü örgüt üst yönetiminde şok etkisi yarattı." dedi.

İNTİHARLAR VE AYRILMAK İSTEYENLER ARTTI

Örgütte intihar vakaları çok arttı. Çünkü kaçmak isteyenler başaramayınca son çare intihara yöneliyor. Ayrılmak isteyenleri tespit etmek için, Kasım 2020'de 'ayrılmak isteyenler rapor yazsın, değerlendirelim' talimatı gönderildi. Ancak, beklemedikleri yoğun bir taleple karşılaştılar. Ayrılmak isteyen yüzlerce kişiyi hemen ideolojik eğitime alınarak, 'giderseniz devlet işkence eder, müebbet verir' şeklinde kara propaganda yapılıyor.

Kamp yerlerini değiştirdiler ve Türk televizyon kanallarını izlemelerini yasakladılar. Mahmur Kampı çevresindeki hakim tepelere hava harekatı gerçekleştirildiğinde, kamptakiler hemen araçlarla bombalanan alanlara giderek 'Türkiye uçakları sivilleri vuruyor' şeklinde kamuoyu oluşturmaya çalışıyordu.

HAFTER LİBYA İÇİN, ERMENİSTAN KARABAĞ İÇİN DESTEK İSTEDİ

Kamp sorumlusu Şahin Amed, Şubat 2020'de yaptığı toplantıda, Libya'da yaşanan çatışmalar nedeniyle darbeci Hafter ile bağlı güçlerin PKK ile irtibat kurup kendilerine destek vermelerini istediğini anlattı. Örgütün de bu talebe sıcak bakarak Libya'ya silahlı gruplar gönderileceğini, çünkü Libya'ya destek vermeleri halinde, ilerleyen süreçte PKK'nın Libya ve Akdeniz'de pozisyon kazanabileceğini söyledi.

Azerbaycan-Ermenistan savaşı başladığında da üst düzey örgüt yöneticileri, Ermenistan'ın PKK'dan silahlı güç istediği, Kandil'deki üst yönetimin de buna sıcak baktığı ve Karabağ'a güç gönderilmesi kararı alındığı iletildi. Gara Dağındaki bir toplantıda ise örgütün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bir çalışma içinde olduğu söylendi.

Özgür Cebe