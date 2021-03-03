Dolar güne yükselişle başladı

MEB, HANGİ DERSLERİN YÜZ YÜZE EĞİTİMLE VERİLECEĞİNİ AÇIKLADI Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğü hangi derslerin yüz yüze eğitimle verileceğini açıkladı. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ilkokul ve orta okullarda Türkçe ve Matematik derslerinin tüm sınıflarda zorunlu olarak yüz yüze okutulması istemiştir. Yabancı dil dersi birinci sınıflar dışında diğer tüm sınıf düzeylerinde yüz yüze okutulacaktır. Ortaokullarda ise hangi derslerin yüz yüze okutulacağına okullarca karar verilecektir.