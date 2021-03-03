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Dolar güne yükselişle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 03 Mart 2021 09:46
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Dolar güne yükselişle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları7,34407,3450
Avro8,87908,8800
Sterlin10,210010,2700
ANKARA
ABD Doları7,31007,3700
Avro8,83008,9200
Sterlin10,140010,3400
Anadolu Ajansı
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