Bakan Pakdemirli: Pancar ve şeker üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı
|03 Mart 2021 09:50
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Bakan Pakdemirli'nin açıklaması şu şekilde: "2002 yılında 16,5 milyon
ton olan pancar üretimimiz 2020/2021 pazarlama yılında yaklaşık % 39 artış ile
23 milyon tona ulaşmış ve ülkemizde en fazla üretimi yapılan bitkisel ürün olmuştur.
Dekara pancar verimimiz ise 2002 yılı öncesinde 3,5 ton seviyelerinde iken, 2020/2021 pazarlama yılında % 96 artışla 6,85 ton olarak gerçekleşmiştir.
2002 yılında 1,6 milyon ton şeker üretilmiş iken, 2020/2021 pazarlama yılında %94 artış ile yaklaşık 3,1 milyon ton şeker üretilmiştir. Böylelikle pancar ve şeker üretiminde tüm zamanların rekoru kırılmıştır.
Özel şeker fabrikalarının tamamında ise üretim yapılmış, üretimleri bir önceki yıla göre % 24 artmıştır. Ayrıca 2021 yılında doğrudan veya dolaylı 150 milyon dolar değerinde 470 bin ton şeker ihracatı gerçekleştirilecektir. 2002 yılından itibaren yurt içi tüketime yönelik ithalat yapılmamıştır ve yurt içi şekerin tamamı yerli ve milli pancar şekeri üretimiyle karşılanmaktadır
Diğer yandan 2002 yılı öncesinde yurt içine 460 bin ton olarak satılan nişasta
bazlı şeker (NBŞ) kotalarda yapılan düzenleme ile 67 bin tona düşürülmüştür"
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