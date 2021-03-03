MSÜ sınavı için geç başvurular bugün yapılabilecek
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2021 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı geç başvurularının bugün yapılabileceğini duyurdu.
|03 Mart 2021 09:53
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ÖSYM, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, geç başvuru kapsamındaki bireysel başvuruların bugün internet aracılığıyla 23.59'a kadar alınacağını bildirdi.
2021-MSÜ Adaylarımızın Dikkatine! pic.twitter.com/YrwTQRGoSnÖSYM (@OSYMbaskanligi) March 3, 2021
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