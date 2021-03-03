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MSÜ sınavı için geç başvurular bugün yapılabilecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2021 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı geç başvurularının bugün yapılabileceğini duyurdu.
 03 Mart 2021 09:53
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MSÜ sınavı için geç başvurular bugün yapılabilecek

ÖSYM, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, geç başvuru kapsamındaki bireysel başvuruların bugün internet aracılığıyla 23.59'a kadar alınacağını bildirdi.
Anadolu Ajansı
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