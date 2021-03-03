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Fiyatı, en fazla artan ürün dolmalık biber, en çok düşen ise evcil hayvanlar için gıda

Tüketici fiyatları bazında şubatta en yüksek fiyat artışı yüzde 26,96 ile dolmalık biberde yaşanırken en çok ucuzlayan ürün, yüzde 19,04 ile evcil hayvanlar için gıda harcamalarında oldu.
 03 Mart 2021 11:36
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Fiyatı, en fazla artan ürün dolmalık biber, en çok düşen ise evcil hayvanlar için gıda

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay dolmalık biberdeki fiyat artışını yüzde 19,92 ile kabak, yüzde 19,47 ile salatalık izledi.

Şubatta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 16,06 ile patlıcan, yüzde 15.06 ile limon, yüzde 13,97 ile mandalina yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 19,04 ile evcil hayvanlar için gıda harcamalarında oldu. Bunu yüzde 14,11 ile karnabahar, yüzde 10,42 ile ıspanak, yüzde 9,22 ile kolonya, yüzde 8,93 ile yumurta takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, şubatta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En yüksek artış gösteren seçilmiş maddelerBir önceki aya göre değişim oranı(yüzde)
Dolmalık Biber26,96
Kabak19,92
Salatalık19,47
Patlıcan16,06
Limon15,06
Mandalina13,97
Kaşar Peyniri10,01
Tavuk Eti6,80
Tereyağı (Kahvaltılık)6,59
İlaçlar6,09
Süt5,17
Beyaz Peynir4,99
Havuç4,79
Yoğurt4,62
Kesme Şeker4,43
Dana Eti3,88
Emar Ücreti3,75
Maden Suyu ve Sodası3,68
Sucuk3,61
Diş Çekme Ücreti3,48

Şubatta fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

En az artan veya en fazla düşen seçilmiş maddelerBir önceki aya göre değişim oranı(yüzde)
Bitki ve Meyve Çayı (Poşet)-2,76
Hırka (Kadın için)-3,18
Mercimek-3,25
Kıvırcık-3,56
Pırasa-3,85
Sweatshirt (Kadın için)-4,06
Kazak (Çocuk için)-4,48
Deodorant-4,53
Kaban (Kadın için)-4,77
Yeşil Soğan-5,16
Cilt ve Vücut Ürünleri-5,65
Mücevher (Altın)-5,94
Kaban (Erkek için)-6,45
Bot (Çocuk için)-7,07
Kuru Soğan-7,83
Yumurta-8,93
Kolonya-9,22
Ispanak-10,42
Karnabahar-14,11
Evcil Hayvanlar İçin Gıda Harcamaları-19,04
Anadolu Ajansı
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