İki aylık enflasyon rakamlarına göre, memurlar için enflasyon zammı oluşmak üere
Ocak ve Şubat ayında enflasyon yüzde 2,60 oldu. Enflasyon 2021'in ilk 6 ayında yüzde 3'ü geçerse, geçilen miktarda memurlar zam alacak.
|03 Mart 2021 10:40
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Memurlar, 2020'nin ilk altı ayında yüzde 1,75, ikinci altı ayında da yüzde 4,36 enflasyon farkı almıştı.
İKİNCİ AYDAN MEMURLAR İÇİN ENFLASYON FARKI OLUŞMAK ÜZERE
Bilindiği üzere, toplu sözleşme gereğince memurlar, 2021 yılının ilk altı ayı için yüzde 3 zam aldı.
Ocak ayı enflasyonu yüzde 1,68, Şubat ayında ise yüzde 0,91 olarak açıklandı. İlk iki aylık enflasyon yüzde 2,60 oldu. Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayları ile beraber açıklanan enflasyonlar toplamda yüzde 3'ü aşarsa, aşılan miktarda zam alınacak.Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
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