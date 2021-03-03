Din görevlileri ve hayırseverler, 'İyilik Konutları Projesi'ne 366 bin liralık destek verdi

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), savaş mağduru Suriyeli ailelere yönelik, "Bir İyilik Sıcak Bir Yuva" temasıyla yürütülen "İyilik Konutları Projesi"ne Çankaya ilçesindeki din görevlileri, müftülük personeli ve hayırseverler 366 bin liralık destekte bulundu.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, Çankaya İlçe Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı Ali Gülden, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık'ı ziyaret ederek bağış çekini verdi.

Ziyarette konuşan Gülden, projeye destek için ilçe müftülüğü bünyesinde yaklaşık bir ay önce 25 konut hedefiyle kampanya başlattıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Kampanyamız, personelimiz, din görevlilerimiz ve hayırseverlerimiz tarafından çok büyük ilgi gördü. Çankaya halkı, İyilik Konutları Projesi'ne büyük bir teveccüh gösterdi. Bir ay gibi kısa bir sürede 61 konut bedeli 366 bin lira bağış topladık. Elhamdülillah hedefimizin 2 katından fazla bağış miktarına ulaşmış olduk."

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık da hayırda yarışan bir medeniyetin mensupları olarak dünyanın neresinde bir mazlum ve mağdur varsa yardımına koşmaya gayret ettiklerini belirtti.

Açık, "Kardeşlerimizi, sıcak bir yuvaya kavuşturmak için başlattığımız kampanyamız, yurt içinde ve yurt dışında çok büyük ilgi gördü. Her kesimden insanımız, Suriyeli kardeşlerimizi yaşadıkları zorluklardan bir nebze olsun kurtarabilmek için gayret gösteriyor." ifadelerini kullandı.