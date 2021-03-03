2019 -2020 KPSS alan bilgisi değerlendirme raporları yayımlandı
ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları Değerlendirme Raporları Yayımlandı
|03 Mart 2021 11:01
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ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre:
2019 ve 2020 KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları Değerlendirme Raporları Yayımlandı
2019 ve 2020 KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları Değerlendirme Raporları, 03 Mart 2021 tarihinde saat 11.00'de ÖSYM'nin https://osym.gov.tr internet adresinde Araştırma, Yayın ve İstatistikler/Sınav Değerlendirme Raporları altında yayımlanmıştır.
Kamuoyuna önemle duyurulur.
2019-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları Değerlendirme Raporu
2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları Değerlendirme Raporu
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