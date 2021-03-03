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Edirne FETÖ yapılanmasından 20 şüpheli, 'etkin pişmanlık'tan serbest bırakıldı

Edirne merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli, "Etkin pişmanlık" hükümlerince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 03 Mart 2021 11:17
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Edirne FETÖ yapılanmasından 20 şüpheli, 'etkin pişmanlık'tan serbest bırakıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sorgulanan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldukları öğrenildi.

İki hafta önce, Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Edirne, İstanbul, Ankara, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Sivas, Bursa, Konya ve Kırıkkale'de operasyon düzenlemiş 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Anadolu Ajansı
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