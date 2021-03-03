Samsun'da yakalanan FETÖ firarisi 3 eski polis tutuklandı
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ve Samsun'da saklandıkları evlerde yakalanan 3 eski polis, tutuklandı.
|03 Mart 2021 13:19
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte FETÖ şüphelilerinin yakalanması için çalışma yürüttü.
Atakum ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, "FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan" haklarında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü R.Ü, eski emniyet amiri S.Y. ve eski polis memuru R.D'yi yakaladı.
Gözaltına alınan hükümlüler emniyete götürüldü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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