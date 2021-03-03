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Güvenlik güçleri şubat ayında 126 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

Olumsuz hava koşullarına rağmen haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'ya şubatta da ağır darbe vurdu- Etkisiz hale getirilen teröristler arasında "kırmızı" kategoride aranan sözde Amanos saha sorumlusu "Bedrettin Bedirhan" kod adlı İbrahim Şengül de yer alıyor
 03 Mart 2021 11:34
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Güvenlik güçleri şubat ayında 126 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

- Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için sivilleri, çocukları ve bebekleri dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik 2021'in şubat ayında yurt içi ve dışında düzenlenen operasyonlarda 126 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının, ülkenin huzur ve kardeşliğini bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik amansız takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle kararlılıkla devam ediyor.

Gece gündüz ve kar kış demeden şehir merkezleri ve kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, olumsuz hava koşullarına rağmen haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'ya şubatta da ağır darbe vurdu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, şubat ayında yurt içi ve dışındaki hava ve kara operasyonlarında 126 terörist etkisiz hale getirildi.

Eli kanlı terör örgütü PKK ve gençlik yapılanmasına yönelik şubatta birçok ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 487 zanlıdan 80'i tutuklandı. Diğer zanlıların ise emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Güvenlik güçleri, yurt içi ve dışında terör unsurlarını yok etmek için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Öte yandan, 2021 yılında ikna yoluyla teslim olan terör örgütü PKK/KCK mensubu sayısı 27 Şubat itibarıyla 31'e yükseldi.

- Yurt genelindeki "Eren" operasyonları sürüyor

İçişleri Bakanlığınca ocak ayında başlatılan ve 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül'ün adının verildiği "Eren" operasyonları devam ediyor.

Bu kapsamda şubat ayında Bitlis, Siirt, Tunceli, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Hakkari ve Şırnak'ta da yeni operasyonlar başlatıldı.

Güvenlik güçleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun zorlu coğrafyasında karla kaplı arazilerde teröristlerin izini sürüyor.

- Kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı" kategorideki sözde Amanos saha sorumlusu "Bedrettin Bedirhan" kod adlı İbrahim Şengül, 3 Şubat'ta etkisiz hale getirildi.

Terörist Şengül'ün, 23 Mart 1997'de Hatay'ın Erzin ilçesinin Yoncadüzü köyü bölgesinde, Kahramanmaraş Göksun İlçe Jandarma Komutanlığından izne gelen jandarma eri ile 3 vatandaşın şehit edildiği, 2 güvenlik korucusunun yaralandığı, 26 Mart 2004'te Hatay'ın Erzin ilçesinde bulunan bir elektrik trafosunun patlayıcı maddelerle tuzaklanması sonucu bir jandarma erinin yaralandığı, bir TEDAŞ görevlisinin katledildiği ve 13 Haziran 2004'te Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsal alanında yol yapım çalışması bölgesinde görevli 3 güvenlik korucusunun şehit edildiği saldırıların faili olduğu belirlendi.

Teröristin ayrıca çok sayıda gasp, yağma, araç yakma, mala zarar verme, alıkoyma, tehdit gibi terör amaçlı eylemlerin planlayıcısı ve faili olduğu tespit edildi.

PKK/KCK'nın sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım da 10 Şubat'ta MİT'in operasyonuyla Irak'ın Sincar bölgesinde yakalanarak, Türkiye'ye getirildi.
Anadolu Ajansı
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