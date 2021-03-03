Pilot üsteğmen FETÖ soruşturmasında tutuklandı
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan üsteğmen tutuklandı.
|03 Mart 2021 11:35
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Alınan bilgiye göre, Edirne Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma ve takip sonrası FETÖ zanlısı pilot üsteğmen Ş.A'yı Aydın'da gözaltına aldı.
Edirne'ye getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.
Edirne Adliyesine sevk edilen zanlı, savcılıktaki ifadesinden sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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