1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Obezite, Kovid-19'un ağır seyretmesinde en büyük etken

Tufts Üniversitesi araştırmacıları tarafından, ABD'de Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatan 900 binin üzerinde hastanın verileri değerlendirilerek, çeşitli faktörlerin hastalık seyri üzerindeki etkisi incelendi-
 03 Mart 2021 11:49
+Aa- Yazdır
Obezite, Kovid-19'un ağır seyretmesinde en büyük etken

- Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) yapılan bilimsel araştırma, küresel ölümcül salgın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) bağlı hastaneye yatışların en önemli sebebinin obezite olduğunu ortaya koydu.

Tufts Üniversitesi araştırıcıları tarafından Kasım 2020'ye kadar ABD'de Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatan 900 binin üzerinde hastanın verisini değerlendiren bir çalışma yapıldı.

Çalışmanın sonuçlarını AA muhabirine değerlendiren Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Öğretim Üyesi ve 2021 Amerikan Endokrin Kongresi Başkanı Prof. Dr. Okan Bülent Yıldız, çalışma ile çok önemli veriler elde edildiğini söyledi.

Özellikle Kovid-19'un seyri ve obezite ilişkisine yönelik çarpıcı sonuçlara ulaşıldığını dile getiren Yıldız, "Çalışma, hastane yatışlarının yüzde 30'unda obezite, yüzde 26'sında hipertansiyon, yüzde 21'inde diyabet ve yüzde 12'sinde kalp yetmezliği bulunduğunu gösterdi." dedi.

Prof. Dr. Yıldız, şu bilgileri verdi:

"Toplamda her 3 hastadan 2'sinde bu önlenebilir nedenlere bağlı hastane yatışı olduğunu saptayan çalışmanın sonuçları, Journal of the American Heart Association dergisinde 25 Şubat'ta yayımlandı. Kovid-19 salgını döneminde obezite başta olmak üzere kronik hastalıkların tedavi ve izlemlerinde aksaklıklar yaşandı. Bu çalışma sonuçlarına göre obezite, hipertansiyon ve kalp yetmezliğinde yüzde 10'luk bir azalma sağlandığında dahi hastaneye yatış gerektiren ağır Kovid-19 vakalarında yüzde 11'lik azalma sağlamak mümkün."

- "Yardımcı solunum cihazı ihtiyacını yüzde 30-80 artırıyor"

Kendi çalışmalarının da obezitenin Kovid-19'un klinik seyri açısından çok önemli olduğunu gösterdiğine işaret eden Yıldız, "Frontiers in Endocrinology Dergisi'nde Şubat 2021'de yayımladığımız ve dünyanın değişik bölgelerinde yapılmış 19 klinik çalışmayı birlikte değerlendirdiğimiz meta-analiz, obezitenin Kovid-19 hastaneye yatış, yoğun bakım yatışı ve yardımcı solunum cihazı ihtiyacını yüzde 30-80 arasında artırdığını gösteriyor." diye konuştu.

Yıldız, vücutta yağ artışı ve obezitenin, Kovid-19 hastalığını ağırlaştırmasında akciğer, kalp, metabolizma, bağışıklık ve pıhtılaşma sistemleri üzerindeki olumsuz etkilerin rol oynadığını vurguladı.

- "Damar yolu ile ilgili güçlükler olabiliyor"

İleri evre obezite durumunda hastalığın yönetiminde de güçlükler yaşandığına dikkati çeken Yıldız, şunları kaydetti:

"Ağır obezitede hastalarımızın transferi ya da damar yolu ile ilgili güçlükler olabiliyor. Birçok hastanede bariyatrik yatak imkanları kısıtlı. Görüntülemede zorluklar olabiliyor. Tanı ve izlemde tomografi önemli ancak morbid obezitesi olan bir hastanın hastanedeki cihaza sığmadığı durumlar var. Hastalarda yardımcı solunum ihtiyacı geliştiğinde havayolu yönetimi ve yoğun bakımda pozisyon verme güçlükleri olabiliyor."

Yıldız, obezitenin Kovid-19 üzerindeki etkisi kadar salgınla ilgili yaşam tedbirlerinin, izolasyon ve toplumsal hareketlilik kısıtlamalarının da kilo yönetimi üzerinde olumsuz etkisi olduğunu belirterek, "Bu tedbirlerle birlikte kaygı ve stres artarak sağlıksız yaşamı tetikliyor. Hareket azalıyor, yeme içme davranışları bozuluyor, sosyoekonomik güçlükler ve psikososyal durum bozuklukları ortaya çıkıyor. Tüm bunların enerji metabolizmasına yansıması kilo artışına meyil olarak karşımıza çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yüksek streste vücut fazladan yağ tutuyor"

Salgın döneminde kilo fazlalığı ve obeziteye karşı alınması gereken basit önlemler olduğunu anlatan Yıldız, şöyle devam etti:

"Ben bunları 'BUSE' kelimesinin 4 harfi ile tanımlıyorum. 'B' harfi beslenme. Bunun için mutlaka sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenmek gerekli. 'U' harfi uykuyu temsil ediyor. Gece 6-8 saat kesintisiz gece uykusuna dikkat edilmeli. Daha azı da daha fazlası da sağlık riski taşıyor. 'S' harfi stresi temsil ediyor. Stresi kontrol altına almadan vücut ağırlığını kontrol altına alabilmek mümkün değil. Yüksek stres durumunda vücut, özellikle iç organlar ve karın çevresinde fazladan yağ tutuyor ve sağlık riskimiz artıyor. Son harf 'E' ise egzersiz. Hareket etmeden kalıcı kilo kontrolü sağlanamıyor. Bu nedenle salgın döneminde de fiziksel mesafe kurallarına uyarak yeterli düzeyde egzersiz yapılmalı. BUSE formülü ile hem kilo kontrolünü sağlamak hem de bağışıklık sistemini güçlü tutmak mümkün."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Uzmanından sosyal medyada hızla yayınlan 'su diyeti' uyarısı
28 Şubat 2021 18:46		 Kudret narının kırık tedavisinde olumlu etkileri tespit edildi
27 Şubat 2021 20:14
Türkler önerilen günlük tuz miktarının 3 kat fazlasını tüketiyor
23 Şubat 2021 23:42		 Pastadaki resim baskısı, film karakteri süslemesine dikkat!
22 Şubat 2021 21:18
Maden suları insan psikolojisine iyi geliyor
16 Şubat 2021 19:29		 Bilim insanları: Ömrü uzatmanın en kolay yolu: Limonlu çay
30 Ocak 2021 19:02
Kadınların kolajen çılgınlığına uzmanlardan sahte ürün uyarısı
30 Ocak 2021 17:22		 Prof. Dr. Usta: Nar suyu faydalı ama dozu abartılmamalı
28 Ocak 2021 21:30
Kabuklu yemiş tüketmek bunama riskini azaltıyor
21 Ocak 2021 20:32		 Sofranızdan eksik etmeyin... Acı biber ömrü uzatıyor
20 Ocak 2021 19:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:35 - Bakan Çavuşoğlu'ndan Mısır açıklaması: Antlaşma imzalayabiliriz14:30 - MEB'den kırsal kesimde yaşayanlara yönelik ücretsiz kurs14:26 - Tarlasında bulduğu göktaşı için müşteri bekliyor14:22 - Bakan Karaismailoğlu'ndan yeni YHT hatları açıklaması14:16 - Jandarma astsubay çift, nikah masasına üniformalarıyla oturdu14:13 - Üç ilden yeni karantina haberleri geldi
14:13 - Lise öğrencisi insan taşıyabilen saatte 120 km hıza ulaşabilen drone tasarladı14:06 - Yerli hamsi ilk kez tezgahlarda yerini aldı ama fiyatı cep yakıyor14:05 - İdari izinde olan kişinin yerine vekalet ücreti ödenebilir mi?14:04 - Eski TMSF Başkan Yardımcısı ile 5 sanığa zimmetten hapis cezası13:59 - 'İnsan Hakları Eylem planı ile insan hakkının olmadığını itiraf ettiler'13:55 - Numan Kurtulmuş yanıtladı: Seçim barajı düşecek mi?
13:50 - AK Partili Özkan: HDP'yi seçimde sandığa gömeceğiz13:40 - Sağlık çalışanlarına saldıranlara 'hastaneye yaklaşmama' cezası13:36 - Kastamonu'ya yüksek ve çok yüksek riskli illerden gelenler karantinaya alınacak13:35 - Yunanistan'da 6,2 büyüklüğünde deprem13:32 - Yarın 260 bin personelle denetim yapılacak
13:29 - Selçuk Bayraktar'a atılan 'iftira' davasında karar açıklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ankara'da, kamu kurumlarında, esnek çalışmaya devam edilecek
İki aylık enflasyon rakamlarına göre, memurlar için enflasyon zammı oluşmak üere
45 gün önce aşı olan doktor, koronadan hayatını kaybetti
Belediyede 1 kişiye, 3 müdürlük verildi
Sağlık Bakanlığı, personele yönelik yeni Genelgeyi yayımladı
Kenan İmirzalıoğlu, Kurtlar Vadisi Kaosa yeşil ışık yaktı
Ankara'da esnek çalışmaya, İstanbul'da ise normal çalışmaya geçildi
'İşyerlerinin çalışma saatleri' konulu yeni genelge! Marketler 7:00'de açılabilecek
Sinovac aşısının Faz-3 sonuçları açıklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Teksir kağıdı 2
teflon 3
Amalgam 1
kütübiyye camii 1
san marino 1
Ekmeğe zam yapılması 2
zuiyo maru 1
Laf kıtlığında asmalar budayayım 2
mecbur olmak 4
sezyum137 1
SON İLANLAR
San Hose Büyükelçiliği söleşmeli sekreter alacak
Antalya Akseki Belediyesi 4 memur alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 10 sözleşmeli bilişim pesoneli alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Besot Geçici 4 İşçi Alacak
Sivas Cemel Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Mersin Mezitli SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Konya Taşkent SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Kayseri Yahyali SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam