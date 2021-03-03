Sağlık Bakanlığı, personele yönelik yeni Genelgeyi yayımladı
Sağlık Bakanlığı yeni kontrollü normalleşmeye döneminde Sağlık Bakanlığına bağlı birimlerde personel işlemlerinin nasıl uygulanacağına dair yeni Genelgeyi yayımladı
|03 Mart 2021 11:58
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Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Covid19 kapsamında alınacak yeni tedbirlere dair Genelgeyi yayımlayarak tüm birimlere gönderdi.
Buna göre, kanser hastaları ile organ nakli olan personele idari izin verilip verilmeyeceğine ilgili birim amirleri karar verecektir.
Hamile personele idari izin verilmesi uygulamasına devam edilecektir.
Bu dönemde istifa talebinde bulunan personelin talepleri kabul edilmeyecektir.
Öğrenim durumundan kaynaklı atama, alt ve üst hizmet bölgelerine atama ile
becayiş ve engelli durumundan kaynaklı atamalara müsaade edilecektir.
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