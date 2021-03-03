Üç ilden yeni karantina haberleri geldi

KIRKLARELİ

Kırklareli'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Pınar Mahallesi'ndeki apartman için, İl Hıfzıssıhha Kurulunca 10 günlük karantina kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada kararın, gerekli tedbirler alınarak uygulamaya konduğu bildirildi.

Karara uyulmaması durumunda apartman sakinleri hakkında suç duyurusunda bulunulacağı ifade edildi.

BARTIN

Ulus Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, inceleme ve filyasyon çalışmaları sonucu, dün ilçeye bağlı Hisar köyü Değirmenyanı Mahallesi'nde Kovid-19 vaka ve temaslılarının tespit edildiği, bu köy ile 4 mahallesinde karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği anımsatıldı.

Genişletilen filyasyon çalışmaları sonucunda virüs vakalarında artış tespit edilmesi üzerine Ulus İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan kararla Hisar, Uluköy, Zafer ile bu köylere bağlı 34 mahallede ikinci bir karara kadar karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Karantinada bulunan vatandaşların temel ihtiyaçları, Vefa Destek Ekipleri tarafından karşılanacak.

RİZE

Rize'nin İyidere ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı, iki okulda yüz yüze eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, yapılan tüm çalışmalara rağmen Kovid-19 vakalarının artış göstermesi üzerine yeni kararlar aldı.

Açıklamada, virüsün toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla yeni kararlar alındığı vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Büyükçiftlik köyünde karantina uygulanmasına, Büyükçiftlik İlkokulu ve Ortaokulunda yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime devam edilmesine, bugünden itibaren karantina uygulamasının başlatılmasına karar verilmiştir."