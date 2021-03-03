Mart 2021 kira artış oranı belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK merakla beklenen Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK TEFE TÜFE Şubat 2021 enflasyon rakamları arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması ise ev sahipleri tarafından uygulanacak olan tavan zam oranı sınırı olması nedeni ile ev sahipleri ve kiracılar tarafından merakla bekleniyordu.
|03 Mart 2021 12:11
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Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK merakla beklenen Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK TEFE TÜFE Şubat 2021 enflasyon rakamları arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması ise ev sahipleri tarafından uygulanacak olan tavan zam oranı sınırı olması nedeni ile ev sahipleri ve kiracılar tarafından merakla bekleniyordu.
MART AYINDA KİRALARA KAÇ TL ZAM GELDİ?
Enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından hesaplanarak her ay takip eden bir sonraki ayın ilk haftası içerisinde ilan edilen enflasyon rakamları maaş zammından, kredi faizlerine, kira artış oranından mevduat faiz oranlarına kadar pek çok kaleme etki ettiği için tüm Türkiye tarafından yakından takip ediliyor
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