1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AYM'den toplu iş sözleşmesindeki dayanışma aidatıyla ilgili çok önemli karar

Anayasa Mahkemesi, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda sendika üyesi olmayanların toplu iş sözleşmesinden yararlanma hususuna dair önemli bir iptal kararı verdi!
 03 Mart 2021 12:26
+Aa- Yazdır
AYM'den toplu iş sözleşmesindeki dayanışma aidatıyla ilgili çok önemli karar

Bakırköy 16. İş Mahkemesi tarafından, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 39 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasının son cümlesinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunulmuştur.

"Toplu iş sözleşmesinin imzası sırasında taraf işçi sendikasına üye olmayanlar, sonradan işyerine girip de üye olmayanlar veya imza tarihinde taraf işçi sendikasına üye olup da ayrılanlar veya çıkarılanların toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmeleri, toplu iş sözleşmesinin tarafı olan işçi sendikasına dayanışma aidatı ödemelerine bağlıdır. Bunun için işçi sendikasının onayı aranmaz. Dayanışma aidatı ödemek suretiyle toplu iş sözleşmesinden yararlanma, talep tarihinden geçerlidir. İmza tarihinden önceki talepler imza tarihi itibarıyla hüküm doğurur"

Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan değerlendirmede; toplu iş sözleşmesine taraf sendika üyesi olan işçinin talebi gerekmeksizin üye aidatı ödeyerek, üye olmayan işçinin ise talebi üzerine dayanışma aidatı ödemek suretiyle sözleşmenin parasal hükümlerinden faydalandığı, ancak yetki alma ve toplu iş sözleşmesinin hazırlık, müzakere ve pazarlık süreçlerinin devam ettiği dönemlerde sendika üyesi olmayan işçilerin dayanışma aidatı ödemesinin itiraz konusu kuralla engellendiği, kuralın toplu iş sözleşmesinin imzalandığı tarihte taraf sendika üyesi olan işçiler lehine bir sonuç doğurduğu, bu nedenle sendikalaşma yarışında taraf sendika lehine bir avantaj yarattığının açık olduğu, bu durumun sendikalar arasındaki yarışın ve dolayısıyla çoğulculuğun zedelenmesine neden olabileceği ifade edilmiştir.

Ayrıca, taraf sendika üyesi olmayıp sözleşmeden yararlanmaya ilişkin diğer şartları haiz olan işçilerin toplu iş sözleşmesinin hükümlerinden mahrum bırakılmalarının, bu kapsamdaki işçileri sendikaya üye olmaya zorlayacağının açık olduğu, taraf sendika üyesi olmayan işçilerin toplu iş sözleşmesinin toplu görüşme ve pazarlık sürecinin uzaması nedeniyle öngörülecek geçmişe yönelik parasal hükümlerden yararlanmaları engellenmek suretiyle güçlü sendika ile toplu iş sözleşmesi hakkı arasındaki dengenin bozulduğu belirtilmiştir.

Karar özetle, toplu sözleşme imzalanan sendikaya üye olan işçilerin sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren haklardan faydalandığını, ancak üye olmayan ve dayanışma aidatı ödeyerek faydalanmak isteyenler için ise imza tarihinden itibaren haklardan yararlandığını, bu durumun işçilerin hür iradeleri ile sendika seçimi yapmalarını zedelediği gerekçesiyle ilgili kanuni düzenlemeyi iptal etmiştir.

Kararın tamamını okumak için TIKLAYINIZ.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Anayasa Mahkemesi'nden 'yaşlılık aylığı' kararı
03 Mart 2021 12:55		 AYM'den üç parti için suç duyurusu
03 Mart 2021 08:08
Anayasa Mahkemesi 9 yılda 236 iptal davasını sonuçlandırdı
01 Mart 2021 13:32		 Boşanma davası aşamasında silahına el konulan polis memuruna Anayasa Mahkemesinden ret
27 Şubat 2021 16:43
Anayasa Mahkemesi bireysel başvurularda değişikliğe gidiyor
26 Şubat 2021 17:25		 AYM'den darbe paylaşımlarını beğenen işçiyle ilgili karar
26 Şubat 2021 15:45
AYM'nin siyasi parti mali denetimleri Resmi Gazete'de yayımlandı
26 Şubat 2021 09:31		 Yazarlara nakdi destek sağlanması anayasaya uygun bulundu
24 Şubat 2021 19:30
AYM, CBK'de değişiklik yapan kararnamenin bazı hükümlerini iptal etti
24 Şubat 2021 12:10		 Uzman çavuş hak arama mücadelesini Anayasa Mahkemesinde kazandı
24 Şubat 2021 12:05
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:35 - Bakan Çavuşoğlu'ndan Mısır açıklaması: Antlaşma imzalayabiliriz14:30 - MEB'den kırsal kesimde yaşayanlara yönelik ücretsiz kurs14:26 - Tarlasında bulduğu göktaşı için müşteri bekliyor14:22 - Bakan Karaismailoğlu'ndan yeni YHT hatları açıklaması14:16 - Jandarma astsubay çift, nikah masasına üniformalarıyla oturdu14:13 - Üç ilden yeni karantina haberleri geldi
14:13 - Lise öğrencisi insan taşıyabilen saatte 120 km hıza ulaşabilen drone tasarladı14:06 - Yerli hamsi ilk kez tezgahlarda yerini aldı ama fiyatı cep yakıyor14:05 - İdari izinde olan kişinin yerine vekalet ücreti ödenebilir mi?14:04 - Eski TMSF Başkan Yardımcısı ile 5 sanığa zimmetten hapis cezası13:59 - 'İnsan Hakları Eylem planı ile insan hakkının olmadığını itiraf ettiler'13:55 - Numan Kurtulmuş yanıtladı: Seçim barajı düşecek mi?
13:50 - AK Partili Özkan: HDP'yi seçimde sandığa gömeceğiz13:40 - Sağlık çalışanlarına saldıranlara 'hastaneye yaklaşmama' cezası13:36 - Kastamonu'ya yüksek ve çok yüksek riskli illerden gelenler karantinaya alınacak13:35 - Yunanistan'da 6,2 büyüklüğünde deprem13:32 - Yarın 260 bin personelle denetim yapılacak
13:29 - Selçuk Bayraktar'a atılan 'iftira' davasında karar açıklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ankara'da, kamu kurumlarında, esnek çalışmaya devam edilecek
İki aylık enflasyon rakamlarına göre, memurlar için enflasyon zammı oluşmak üere
45 gün önce aşı olan doktor, koronadan hayatını kaybetti
Belediyede 1 kişiye, 3 müdürlük verildi
Sağlık Bakanlığı, personele yönelik yeni Genelgeyi yayımladı
Kenan İmirzalıoğlu, Kurtlar Vadisi Kaosa yeşil ışık yaktı
Ankara'da esnek çalışmaya, İstanbul'da ise normal çalışmaya geçildi
'İşyerlerinin çalışma saatleri' konulu yeni genelge! Marketler 7:00'de açılabilecek
Sinovac aşısının Faz-3 sonuçları açıklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
rafael nadal 1
Teksir kağıdı 2
en güzel beşiktaş sözleri 2
mecbur olmak 4
entropi 2
dini imanı puan olan yazar 5
geçmiş başlıkları yeniden canlandırmak 3
Maden suyu 6
Çalıkuşu 4
copy paste entry 1
SON İLANLAR
San Hose Büyükelçiliği söleşmeli sekreter alacak
Antalya Akseki Belediyesi 4 memur alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 10 sözleşmeli bilişim pesoneli alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Besot Geçici 4 İşçi Alacak
Sivas Cemel Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Mersin Mezitli SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Konya Taşkent SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Kayseri Yahyali SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam