1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Havalimanında yabancıları dolandıran 7 gişe memuruna gözaltı

İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu kişilerin vize ihlali cezalarını ödemek için verdikleri dövizi düşük kurdan bozan ve...
 03 Mart 2021 12:22
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu kişilerin vize ihlali cezalarını ödemek için verdikleri dövizi düşük kurdan bozan ve Türk lirası ile ödeme yapanların paralarını "tırnakçılık" yöntemiyle çalan gişe çalışanı 7 şüpheli yakalandı. Eş zamanlı baskınlarda 109 bin 703 dolar, 10 bin 570 euro ve 40 bin lira ele geçirilirken bir şüphelinin evinde paraların tutulduğu çelik bir kasa olması dikkat çekti.

Emniyet kaynaklarına dayanan bilgilere göre; İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda yabancı uyruklu kişilerin vize ihlali cezalarını ödemek için verdikleri dövizi düşük kurdan bozan ve Türk lirası ile ödeme yapanların paralarını "tırnakçılık" yöntemiyle çalan gişe çalışanlarını tespit etti.

Yürütülen soruşturma, emniyete yapılan bir şikayetle başlatıldı. İddiaya göre havalimanında gecikmiş vize cezasını ödemek isteyen kişilerin, döviz verdiklerinde, İstanbul Havalimanı Gümrük Saymanlık Müdürlüğüne bağlı veznede çalışan memurlarca dolandırıldığı ileri sürüldü. Emniyete yansıyan iddiaya göre, veznede çalışan gişe memurlarının yetkileri olmadığı halde yabancı uyruklu kişilerin ceza ödemek için verdikleri dövizleri Türk parasına çevirdi. Bu yöntemi de işlemi döviz kurunun altında gerçekleştirerek haksız maddi kazanç elde etti.

İstanbul Polisi tarafından yapılan çalışmalarda, havalimanı dış hatlar geliş-gidiş bölümlerinde çalışan bazı görevlilerin, kur üzerinden haksız kazanç elde etmekle kalmadıkları, bazı gişe görevlilerinin, TL ile ödeme yapan bazı yabancıların paraları "tırnakçılık" yöntemi ile de çalındığı ortaya çıktı. "El çabukluğu" ile yurda giriş-çıkış yapan yabancıların parasını alan zanlılar, ödemede eksik olduğunu söyleyerek bu kişilerden yeniden ödeme talep ettikleri kaydedildi.

Yürütülen soruşturmada benzer suçları işledikleri iddia edilen gişe çalışanı 7 kişi belirlendi. İncelemelerin ardından Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyon düzenleyen emniyet ekipleri, bu sabah düzenlen eş zamanlı operasyonda 7 zanlıyı gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 109 bin 713 dolar, 10 bin 570 Euro, 50 İngiliz sterlini ve 40 bin lira ele geçirildi. Operasyonda bir şüphelinin evinde ele paraların saklanması için bir çelik kasanın bulunması dikkat çekerken zanlılar, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şüphelilerin polisteki sorgusu sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sivas'ta karbonmonoksitten zehirlenen 3 çobandan biri hayatını kaybetti
03 Mart 2021 12:24		 Alanya'da tapu dolandırıcılığı operasyonu: 3 gözaltı
03 Mart 2021 12:00
Silahının ateş alması sonucu yaralanan polis memuru hayatını kaybetti
03 Mart 2021 10:37		 Filyasyon ekibi tulumuyla hırsızlık kamerada
03 Mart 2021 09:17
16 yıldır faili meçhuldü... Sır cinayet aydınlandı
03 Mart 2021 09:02		 Bursa'da apartmanda çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi
03 Mart 2021 07:42
Teoman Sancar'a şantaj görüntülerinde 3 zanlı daha yakalandı
02 Mart 2021 19:48		 Aşı çalışması yapan sağlık görevlileri kaza yaptı: 4 yaralı
02 Mart 2021 15:48
CHP'deki yeni kaset skandalında bir polis gözaltına alındı
02 Mart 2021 15:01		 36 milyon dolarlık vurgun: Külçe bakırı kaldırım taşıyla değiştirdiler
02 Mart 2021 14:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:35 - Bakan Çavuşoğlu'ndan Mısır açıklaması: Antlaşma imzalayabiliriz14:30 - MEB'den kırsal kesimde yaşayanlara yönelik ücretsiz kurs14:26 - Tarlasında bulduğu göktaşı için müşteri bekliyor14:22 - Bakan Karaismailoğlu'ndan yeni YHT hatları açıklaması14:16 - Jandarma astsubay çift, nikah masasına üniformalarıyla oturdu14:13 - Üç ilden yeni karantina haberleri geldi
14:13 - Lise öğrencisi insan taşıyabilen saatte 120 km hıza ulaşabilen drone tasarladı14:06 - Yerli hamsi ilk kez tezgahlarda yerini aldı ama fiyatı cep yakıyor14:05 - İdari izinde olan kişinin yerine vekalet ücreti ödenebilir mi?14:04 - Eski TMSF Başkan Yardımcısı ile 5 sanığa zimmetten hapis cezası13:59 - 'İnsan Hakları Eylem planı ile insan hakkının olmadığını itiraf ettiler'13:55 - Numan Kurtulmuş yanıtladı: Seçim barajı düşecek mi?
13:50 - AK Partili Özkan: HDP'yi seçimde sandığa gömeceğiz13:40 - Sağlık çalışanlarına saldıranlara 'hastaneye yaklaşmama' cezası13:36 - Kastamonu'ya yüksek ve çok yüksek riskli illerden gelenler karantinaya alınacak13:35 - Yunanistan'da 6,2 büyüklüğünde deprem13:32 - Yarın 260 bin personelle denetim yapılacak
13:29 - Selçuk Bayraktar'a atılan 'iftira' davasında karar açıklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ankara'da, kamu kurumlarında, esnek çalışmaya devam edilecek
İki aylık enflasyon rakamlarına göre, memurlar için enflasyon zammı oluşmak üere
45 gün önce aşı olan doktor, koronadan hayatını kaybetti
Belediyede 1 kişiye, 3 müdürlük verildi
Sağlık Bakanlığı, personele yönelik yeni Genelgeyi yayımladı
Kenan İmirzalıoğlu, Kurtlar Vadisi Kaosa yeşil ışık yaktı
Ankara'da esnek çalışmaya, İstanbul'da ise normal çalışmaya geçildi
'İşyerlerinin çalışma saatleri' konulu yeni genelge! Marketler 7:00'de açılabilecek
Sinovac aşısının Faz-3 sonuçları açıklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Teksir kağıdı 2
teflon 3
Amalgam 1
kütübiyye camii 1
san marino 1
Ekmeğe zam yapılması 2
zuiyo maru 1
Laf kıtlığında asmalar budayayım 2
mecbur olmak 4
sezyum137 1
SON İLANLAR
San Hose Büyükelçiliği söleşmeli sekreter alacak
Antalya Akseki Belediyesi 4 memur alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 10 sözleşmeli bilişim pesoneli alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Besot Geçici 4 İşçi Alacak
Sivas Cemel Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Mersin Mezitli SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Konya Taşkent SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Kayseri Yahyali SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam