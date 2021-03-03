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Sivas'ta karbonmonoksitten zehirlenen 3 çobandan biri hayatını kaybetti
Sivas'ın Kangal ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Afganistan uyruklu 3 çobandan biri, hastanede yaşamını yitirdi.
|03 Mart 2021 12:24
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İlçeye bağlı Akpınar köyünde, 17 Şubat'ta, kaldıkları evde iki kişiyle birlikte sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen A.B. (34), tedavi gördüğü Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Aynı olayda zehirlenen Afganistan uyruklu çobanlar M.M. (38) ve M.Z.M'nin (26) tedavileri, aynı hastanenin yoğun bakım servisinde sürüyor.
Akpınar köyünde çobanlık yapan 3 kişi, 17 Şubat'ta kaldıkları evde karbonmonoksit gazından zehirlenmiş, köylüler tarafından baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılmıştı.
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