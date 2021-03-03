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Milli Eğitim Bakanlığı 2020 yılı faaliyet raporu yayımlandı

Raporda, Bakanlık tarafından 2020'de Kovid-19 küresel salgını sürecinde EBA ve internet platformları, tablet ve internet desteğiyle uzaktan eğitime erişimin kesintisiz yapılmasının sağlandığı ifade edildi- Uzaktan eğitimin başladığı 23 Mart 2020 tarihinden yıl sonuna kadar 14 milyar 775 milyon 553 bin 830 kez ziyaret edilen EBA, dünyada eğitim kategorileri içerisinde ziyaret edilen web siteleri arasında ilk sırada yer aldı-
 03 Mart 2021 12:30
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Milli Eğitim Bakanlığı 2020 yılı faaliyet raporu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2020 yılı faaliyet raporunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını sürecinde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) televizyon ve internet platformları, tablet ve internet desteğiyle uzaktan eğitimin başarıyla yapılmasının sağlandığı belirtildi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan "MEB 2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu"nda, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sunuş yazısı ile "Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler, Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi ile Öneri, Tedbir ve Beyanlar" başlıklarına yer verildi.

Selçuk, 2020'de Bakanlıkça "2023 Eğitim Vizyonu" ve "2019-2023 Stratejik Planı" hedeflerine yönelik eğitimin tüm aktörleriyle birlikte seferberlik içerisinde olduklarını belirterek herkes için zor ancak bir o kadar da öğretici bir yılın yaşandığına dikkati çekti.

Dünyada ve Türkiye'de 2020'de yaşanan küresel salgın sürecinde EBA televizyon ve internet platformlarıyla uzaktan eğitimin başarıyla yapılmasını sağladıklarını aktaran Selçuk şunları kaydetti:

"Uzaktan eğitime başladığımız 23 Mart 2020 tarihinden 1 Ocak 2021'e kadar 128 milyon ders saati hizmet veren EBA canlı sınıf uygulamamız ve alternatif uygulamaların sistemimize entegrasyonuyla birlikte günlük 3 milyon ders yapabilme kapasitesini yakaladık. 13 ayrı stüdyoda sayısı 1000'in üzerindeki öğretmenimizle yaptığımız çekimlerle 8 binden fazla içeriği oluşturarak 23 Mart 2020 tarihinde yayın hayatına başlayan TRT EBA kanallarından sunduk.

Yaklaşık 15 milyar tıklanma sayısıyla dünyanın en çok ziyaret edilen eğitim web sitesi unvanını elde eden ve kullanıcılara kişiselleştirilmiş bir öğrenme ortamı sunan EBA internet platformumuzda ise 1900'den fazla ders ve 60 binin üzerinde zengin ve güvenilir içerikleri, konu ve kazanımlarla eşleştirilmiş videolu veya etkileşimli anlatımları, alıştırmaları, özetleri, infografikleri, proje dokümanlarını, öğretmenlere özel içerikleri, 10 binden fazla kitap ve 240 binden fazla soruyu öğretmen ve öğrencilerimizin kullanımına sunduk."

Selçuk, elverişsiz sosyoekonomik koşulları nedeniyle EBA'ya erişimi olmayan öğrencilerin faydalanabilmesi için 14 binden fazla EBA Destek Noktası oluşturulup ücretsiz internet hatlı tablet dağıtımına başladıklarını hatırlatarak, "Teknolojik imkanlarımızın yanında eğitim sistemimizdeki başarıda öğretmenlerinizin özverileri ve azimleri büyük ölçüde etkili oldu. Ayrıca Bakanlık olarak tüm paydaşlarımız ile birlikte eğitimin bir adım daha öteye taşınması amacıyla büyük bir kararlılıkla mücadele etmeyi sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

- Uzaktan eğitim sürecinde EBA hızla geliştirildi

Faaliyet raporuna göre, uzaktan eğitim sürecinde EBA hızla geliştirildi. 2020 sonu itibarıyla EBA'nın anlık erişim kapasitesi uzaktan eğitim öncesi döneme göre yaklaşık 25 kat artırılarak 1 milyon seviyelerine çıkarıldı. Yurt dışı kaynaklı yapılmakta olan siber saldırılardan sistemleri koruma çalışmaları kapsamında DDOS güvenlik hizmeti ve uzaktan eğitim sürecinde öğretmen ile öğrenci arasındaki mesafeyi ortadan kaldırarak etkileşimli ders işlenmesine imkan sağlayan canlı ders uygulaması devreye alındı.

Uzaktan eğitimin başladığı ilk günden 1 Ocak 2021 tarihine kadar 14 milyar 775 milyon 553 bin 830 kez ziyaret edilen EBA, dünyada eğitim kategorileri içerisinde ziyaret edilen web siteleri arasında ilk sırada yer aldı.

Toplam 13 milyon 667 bin 432 öğrenci ve 1 milyon 177 bin 725 öğretmen EBA platformunu aktif bir şekilde kullandı. Ayrıca 1 milyon 848 bin 819 öğrenci ve 252 bin 125 öğretmen, EBA Akademik Destek'i aktif bir şekilde kullandı.

EBA Mobil uygulaması Android cihazlar için 26 milyon 300 bin, İOS cihazlar için 2 milyon 800 bin indirilme sayısına ulaşıldı ve toplamda 114 milyon 820 bin 704 ders saati canlı ders gerçekleştirildi.

- Kırsal kesimdeki ve dezavantajlı gruptaki öğrencilere tablet ve internet desteği

Uzaktan eğitime erişimin kesintisiz olarak sağlanması amacıyla mobil ağlar aracılığıyla 8 GB'a kadar EBA'ya ücretsiz erişim sağlandı. Kırsal kesimde bulunup internete erişim sorunu olan öğrenciler için mobil EBA destek noktaları oluşturuldu.

Dezavantajlı gruptaki öğrencilere 2020'de 25 GB'a kadar GSM internet kullanım hakkı bulunan 500 binden fazla tablet dağıtıldı, canlı sınıflarda kullanılmak üzere 80 bin web kamerasının okullara dağıtımına başlandı.

İnternet erişimi olmayan öğrencilerin uzaktan eğitime devam edebilmesi için EBA TV (EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise) kanalları kuruldu.

EBA'nın en etkili şekilde kullanımını sağlamak amacıyla EBA Asistan uygulaması devreye alınarak yaklaşık 14 milyon 902 bin 896 mesaj yanıtlandı. Canlı ders ve uzaktan eğitim faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi adına EBA kontrol ve izleme merkezi kuruldu.

Bakanlık tarafından kurulan EBA'nın kademeli olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına açılması için KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile 3 Ekim 2020 tarihinde protokol imzalandı.

Raporun "Öneri, Tedbir ve Beyan" başlıklı bölümünde, EBA'nın eş zamanlı 5 milyon kullanıcıya hizmet verecek kapasiteye yükseltilmesi, dijital içeriklerin zenginleştirilerek erişilebilirliğinin artırılması ve içerik geliştirme ekosisteminin kurulması önerileri yer aldı.
Anadolu Ajansı
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