Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda görülecek yağışın, Hakkari geneli ile Van'ın güney ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde şiddetli (20-50 cm) olacağı tahmin ediliyor.

Buzlanma, don olayı, çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.