Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için yoğun kar yağışı uyarısı
Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yarın yoğun kar yağışı bekleniyor.
|03 Mart 2021 12:45
|+Aa- Yazdır
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda görülecek yağışın, Hakkari geneli ile Van'ın güney ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde şiddetli (20-50 cm) olacağı tahmin ediliyor.
Buzlanma, don olayı, çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Lise öğrencisi insan taşıyabilen saatte 120 km hıza ulaşabilen drone tasarladı
03 Mart 2021 14:13
|Yerli hamsi ilk kez tezgahlarda yerini aldı ama fiyatı cep yakıyor
03 Mart 2021 14:06
|6 günde 41 evde misafir oldu: 200 kişiye virüs bulaştırdı
03 Mart 2021 13:14
|Bilim Kurulu Üyesi hafta içi kısıtlamalarının sebebini açıkladı
03 Mart 2021 11:14
|Bilim Kurulu üyesi: Kısıtlamalar geri gelebilir
03 Mart 2021 10:50
|Irmak bebek, manyetik zeka küpü yuttu, ölümden döndü
03 Mart 2021 10:44
|İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 57,63'e ulaştı
03 Mart 2021 10:06
|'Mavi Uşak' kadın valinin başarısı: Çay içmek için bile maske çıkarmadım
03 Mart 2021 09:06
|Balıklıgöl'de balık ölümleri raporlaştırılıyor
03 Mart 2021 08:49
|'Yerli Elon Musk' Zonguldak'tan çıktı
03 Mart 2021 08:27