Ziraat Bankası'ndan takibe giren borçlulara ödeme kolaylığı

Ziraat Bankası, salgın döneminde uygun koşullarla hem bireysel hem de kurumsal müşterileri için uygulamaya aldığı kredi paketlerine ilave olarak şimdi de takipte borcu bulunan müşterilerine yeni bir ödeme imkanı sağlıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, takip hesaplarında borcu bulunan kurumsal, tarımsal ve bireysel müşterilerin, vadesinde ve/veya ödenmesi gereken tarihte ödeyemeyerek 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla takip hesaplarına intikal etmiş kredilerine ödeme kolaylığı sunuluyor.

Temerrüt faizi dahil takip borcu 1 milyon TL'yi geçmemek üzere, bireysel, tarımsal ve kurumsal müşteriler için takibe intikal bakiyesi belirlenmiş tutarlar içerisinde kalan müşteriler, takipteki borçlarını tek seferde ödemek kaydıyla bu imkandan yararlanabilecek.

Bu imkandan yararlanmak isteyen müşterilerden, borçlarının takibe intikal ettiği tarihten sonraki dönem için temerrüt veya başka ad altında herhangi bir faiz tahsil edilmeyecek. Ziraat Bankası müşterileri, takip hesaplarına aktarıldığı tarihteki bakiyelerini tek seferde ödedikleri takdirde, takip tarihinden borcun kapandığı tarihe kadar işlemiş olan faizi ödemek durumunda kalmayacak.

Ziraat Bankası'nın takipte borcu bulunan müşterilerine rahat nefes aldırmak amacıyla geliştirdiği bu uygulama, 8 Mart-30 Haziran 2021 tarihleri arasında geçerli olacak.

Takip hesaplarına intikal bakiyesine ilişkin sınırlar, bireysel kredi müşterileri için 100 bin TL, tarımsal kredi müşterileri için 500 bin TL ve diğer kurumsal kredi müşterileri için ise 500 bin TL olarak belirlendi.