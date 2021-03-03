1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ziraat Bankası'ndan takibe giren borçlulara ödeme kolaylığı

Temerrüt faizi dahil takip borcu 1 milyon TL'yi geçmemek üzere, bireysel, tarımsal ve kurumsal müşteriler için takibe intikal bakiyesi belirlenmiş tutarlar içerisinde kalan müşteriler, takipteki borçlarını tek seferde ödemek kaydıyla bu imkandan yararlanabilecek
 03 Mart 2021 13:01
+Aa- Yazdır
Ziraat Bankası'ndan takibe giren borçlulara ödeme kolaylığı

Ziraat Bankası, salgın döneminde uygun koşullarla hem bireysel hem de kurumsal müşterileri için uygulamaya aldığı kredi paketlerine ilave olarak şimdi de takipte borcu bulunan müşterilerine yeni bir ödeme imkanı sağlıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, takip hesaplarında borcu bulunan kurumsal, tarımsal ve bireysel müşterilerin, vadesinde ve/veya ödenmesi gereken tarihte ödeyemeyerek 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla takip hesaplarına intikal etmiş kredilerine ödeme kolaylığı sunuluyor.

Temerrüt faizi dahil takip borcu 1 milyon TL'yi geçmemek üzere, bireysel, tarımsal ve kurumsal müşteriler için takibe intikal bakiyesi belirlenmiş tutarlar içerisinde kalan müşteriler, takipteki borçlarını tek seferde ödemek kaydıyla bu imkandan yararlanabilecek.

Bu imkandan yararlanmak isteyen müşterilerden, borçlarının takibe intikal ettiği tarihten sonraki dönem için temerrüt veya başka ad altında herhangi bir faiz tahsil edilmeyecek. Ziraat Bankası müşterileri, takip hesaplarına aktarıldığı tarihteki bakiyelerini tek seferde ödedikleri takdirde, takip tarihinden borcun kapandığı tarihe kadar işlemiş olan faizi ödemek durumunda kalmayacak.

Ziraat Bankası'nın takipte borcu bulunan müşterilerine rahat nefes aldırmak amacıyla geliştirdiği bu uygulama, 8 Mart-30 Haziran 2021 tarihleri arasında geçerli olacak.

Takip hesaplarına intikal bakiyesine ilişkin sınırlar, bireysel kredi müşterileri için 100 bin TL, tarımsal kredi müşterileri için 500 bin TL ve diğer kurumsal kredi müşterileri için ise 500 bin TL olarak belirlendi.

31.12.2020 itibarıyla takibe intikal etmiş olan banka kaynaklı krediler için temerrüt faizli toplam borcu 1 milyon TL'yi aşmamak kaydıyla
Müşteri SegmentiKampanyadan Yararlanabilecek TOA Anapara Üst Sınırı
Kurumsal 500.000 TL ve daha az
Tarımsal 500.000 TL ve daha az
Bireysel 100.000 TL ve daha az
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
BiP'in 'Acil Durum Butonu' hayata bağlıyor
03 Mart 2021 11:05		 Bakan Pakdemirli: Pancar ve şeker üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı
03 Mart 2021 09:50
Türk firması, Çin'e külçe bakır yerine kaldırım taşı boyayarak gönderdi
03 Mart 2021 08:09		 Lokanta kapıyı temkinli açtı esnaf can suyu istedi
03 Mart 2021 07:56
Her mahalleye kooperatif market açılacak
03 Mart 2021 07:10		 Bir altın haberi de Ağrı'dan
03 Mart 2021 06:40
TMSF şirketlerinden 2020'de 3,4 milyar lira kar
02 Mart 2021 14:13		 Mezgit 10 TL'lik fiyatıyla tezgahların fenomeni
02 Mart 2021 12:22
Zincir marketler atık toplayacak
02 Mart 2021 11:05		 Bahar geldi, gıdada indirim bekleniyor
02 Mart 2021 09:02
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:35 - Bakan Çavuşoğlu'ndan Mısır açıklaması: Antlaşma imzalayabiliriz14:30 - MEB'den kırsal kesimde yaşayanlara yönelik ücretsiz kurs14:26 - Tarlasında bulduğu göktaşı için müşteri bekliyor14:22 - Bakan Karaismailoğlu'ndan yeni YHT hatları açıklaması14:16 - Jandarma astsubay çift, nikah masasına üniformalarıyla oturdu14:13 - Üç ilden yeni karantina haberleri geldi
14:13 - Lise öğrencisi insan taşıyabilen saatte 120 km hıza ulaşabilen drone tasarladı14:06 - Yerli hamsi ilk kez tezgahlarda yerini aldı ama fiyatı cep yakıyor14:05 - İdari izinde olan kişinin yerine vekalet ücreti ödenebilir mi?14:04 - Eski TMSF Başkan Yardımcısı ile 5 sanığa zimmetten hapis cezası13:59 - 'İnsan Hakları Eylem planı ile insan hakkının olmadığını itiraf ettiler'13:55 - Numan Kurtulmuş yanıtladı: Seçim barajı düşecek mi?
13:50 - AK Partili Özkan: HDP'yi seçimde sandığa gömeceğiz13:40 - Sağlık çalışanlarına saldıranlara 'hastaneye yaklaşmama' cezası13:36 - Kastamonu'ya yüksek ve çok yüksek riskli illerden gelenler karantinaya alınacak13:35 - Yunanistan'da 6,2 büyüklüğünde deprem13:32 - Yarın 260 bin personelle denetim yapılacak
13:29 - Selçuk Bayraktar'a atılan 'iftira' davasında karar açıklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ankara'da, kamu kurumlarında, esnek çalışmaya devam edilecek
İki aylık enflasyon rakamlarına göre, memurlar için enflasyon zammı oluşmak üere
45 gün önce aşı olan doktor, koronadan hayatını kaybetti
Belediyede 1 kişiye, 3 müdürlük verildi
Sağlık Bakanlığı, personele yönelik yeni Genelgeyi yayımladı
Kenan İmirzalıoğlu, Kurtlar Vadisi Kaosa yeşil ışık yaktı
Ankara'da esnek çalışmaya, İstanbul'da ise normal çalışmaya geçildi
'İşyerlerinin çalışma saatleri' konulu yeni genelge! Marketler 7:00'de açılabilecek
Sinovac aşısının Faz-3 sonuçları açıklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
1990 lı yılları anımsamak 4
psikopat kedi 3
teflon 3
en güzel beşiktaş sözleri 2
60 yaş ve üzerinde olanlara idari izinli olmaları 3
masumlar apartmanı 2
halfeti gülü 1
tez yazmak 6
tupperware 1
mart kapıdan baktırır 1
SON İLANLAR
San Hose Büyükelçiliği söleşmeli sekreter alacak
Antalya Akseki Belediyesi 4 memur alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 10 sözleşmeli bilişim pesoneli alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Besot Geçici 4 İşçi Alacak
Sivas Cemel Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Mersin Mezitli SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Konya Taşkent SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Kayseri Yahyali SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam