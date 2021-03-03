Çeyrek altın ne kadar?
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 409,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.715,00 lira oldu.
|03 Mart 2021 13:03
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İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|407,30
|407,50
|408,80
|409,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.684,00
|2.705,00
|2.694,00
|2.715,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|371,50
|373,50
|373,00
|377,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.623,00
|2.643,00
|2.633,00
|2.653,00
|Yarım Ziynet
|1.311,00
|1.321,00
|1.317,00
|1.327,00
|Çeyrek Ziynet
|656,00
|661,00
|658,00
|663,00
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