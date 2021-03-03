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Bu ilde risk haritası iki ay sonra yeniden kırmızı

Samsun'da artan corona virüs vakaları ile birlikte iki ay sonra Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasında kent merkezi, yüksek riski temsil eden kırmızı renk ile kaplandı.
 03 Mart 2021 13:06
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Bu ilde risk haritası iki ay sonra yeniden kırmızı

Samsun'da yaklaşık iki ay önce azalan corona virüs vakaları ile birlikte Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasında kent merkezi, yeşil renge dönmeye başlamıştı. Ancak vaka sayılarının yeniden yükselmesi ile birlikte 2 ay sonra HES uygulamasındaki risk haritasında kent merkezi yüksek riski temsil eden kırmızı renk ile kaplandı.

Vaka sayısındaki artış risk haritasına da yansıdı. Öte yandan görevlilerin ve uzmanların 'Evde kalın çağrılarına rağmen kentteki cadde ve sokaklardaki yoğunluk da devam ediyor. Ekiplerin maske ve sosyal mesafe konusundaki denetimleri ise yoğun olarak sürüyor.

'SOKAKLARDA HERKES İÇ İÇE''

Sanem Melisa Çelik, corona virüs vakalarının artmasında dışarı çıkan insan sayısının fazla olmasının etkili olduğunu belirterek, "Sokaklarda herkes iç içe. İşi olan da olmayan da dışarı çıkıyor. Bu şekilde vaka sayısı ister istemez artıyor. Herkes tatile, şehir dışına gidiyor. Caddeler çok kalabalık. Herkes dip dibe. Çoğu kişi de maskesini burnunu altına indiriyor. Bu şekilde vaka sayısı artıyor. İşi olmayanlar dışarı çıkmamalı olanlar da hızlı bir şekilde halledip geri evlerine dönmeliler" dedi.

''SAVUNULACAK BİR TARAFI YOK''

Evde kalması gerekenlerin de işi olmamasına rağmen dışarı çıktıklarını söyleyen Kenan Ölmez, "Vatandaşların dışarı çıkmamaları lazım. Bunun savunulacak bir durumu yok. İşi olan mecbur dışarı çıkıyor, ancak 'Gezeyim, tozayım' diye çıkıldığı zaman bu kalabalığı artırıyor, bu da riski yükseltiyor. Bunun savunulacak bir tarafı olamaz, bu insanlar çıkmayacaklar, mümkün olduğu kadar insanlar zaruri ihtiyaçları için dışarı çıkmalı, aksi halde evinde kalmalı. Bizde 'Bana bir şey olmaz, aman ne olacak' düşüncesi maalesef çok var. Bu düşünce ile insanlar dışarı çıkıyor, bu nedenle Karadeniz Bölgesi'nde vakalar yüksek. 'Bir şey olmaz' diye bir şey yok, oluyor, insanlar ölüyor" şeklinde konuştu.

''MASKE VE MESAFEYE UYULMAZSA DEVAM EDER''

Esnaf Recep Tezel, cadde ve sokakların dolu olduğunu bu nedenle corona virüs vakalarının artmasının da normal bir sonuç olduğunu belirterek, "Caddeler kalabalık, insanlar arasında mesafe olması lazım biraz. Bazen ben vatandaşları uyarıyorum, 'Mesafeyi koruyun' diyorum, bana ters ters bakıyorlar. Maske ve mesafeye uyulduğu zaman koronavirüs gider, yoksa böyle devam eder. Biraz da halkta olması lazım, insanlar tedbir alması lazım" dedi.
DHA
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