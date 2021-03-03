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Rize Valisi: Vakalarda artma değil, azalma var

Rize Valisi Kemal Çeber: "Vakalarımızda artma değil azalma var ama normal hayata dönmeye ilişkin süreci yaşayabileceğimiz düzeylere düşüremedik. Diğer bölgeler kadar hızlı vaka azalmasını henüz sağlayamadık. Amacımız bunu bir an önce sağlamak"
 03 Mart 2021 13:10
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Rize Valisi: Vakalarda artma değil, azalma var

Rize Valisi Kemal Çeber, Sağlık Bakanlığının açıkladığı haftalık her 100 bin kişideki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarına ilişkin, "Karadeniz belki de en kırmızı bölge ama rakamların pik olduğu dönemde değiliz. Örneğin iki ay önce günlük 100-150 vakamız varsa bugün bu sayılar günlük 50 ile 75 arasında." dedi.

Vali Çeber, kontrollü normalleşme kapsamında kademeli yüz yüze eğitime geçilmesi dolayısıyla yapımı tamamlanan Merkez Reşadiye Ortaokulu'nun açılış programında gazetecilere açıklama yaptı.

Salgın şartlarına göre yüz yüze eğitime başlandığını anımsatan Çeber, her türlü tedbiri aldıklarını, bu konuda hiç kimsenin tereddüdü olmaması gerektiğini söyledi.

Çeber, amaçlarının Rize'nin de dahil olduğu Karadeniz Bölgesi'nin bazı illerindeki kırmız rengi bir an önce normale çevirebilmek olduğunu vurgulayarak, "Bunun için yapmamız gereken çok zor bir şey değil. Yetkililerin yapmış olduğu uyarılara ve tedbir kararlarına hassasiyetle uymamız gerekiyor. Herkesin sıkıldığını biliyoruz. Halen daha ciddi bir mücadelenin içerisindeyiz." diye konuştu.

Vaka sayılarını değerlendiren Çeber, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölge kriterleri 1-2 ay önce açıklansaydı belki Orta Anadolu en kırmızı bölge olacaktı. 4-5 ay önce açıklanmış olsaydı Doğu ve Güneydoğu Anadolu en kırmızı bölgeler olacaktı. Bu interaktif bir süreç. Açıklandığı dönem Karadeniz Bölgesi'nin yoğun olduğu bir döneme denk geldi. Bunun da sosyal ve kültürel nedenleri var. Arkadaşlarımızın tespit etmiş olduğu veriler bunu gösteriyor."

- "Yapmamız gereken şey alınan kararlara ve uyarılara uymak"

Vali Çeber, Karadeniz'in kendine has coğrafyası ve fiziki özellikleri olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Buralar birbiri içine olan yerlerdir. Bizim insanımızın her zaman övgüyle bahsettiğimiz Karadeniz özellikleri var. Sıcakkanlı olmaları, her türlü acıyı, sevinci birlikte yaşaması ve paylaşması bu bölge insanı için çok önemli. Hemen hemen her insanımızın köyde ve şehirde bir evi var. Hafta sonu köylerine gidip hafta başı dönmesi. Dolasıyla bu hareketlilik, bunların hepsi, gidiş ve gelişler, iş yerlerinin önünde ayak üstü maskeleri çıkararak çay içmeler, bu virüsü, görünmeyen düşmanı tetikleyen etmenler.

Bir şeyi azmettiği zaman başaran Karadeniz insanı 'Ben bunu başaracağım' dediği zaman elinden hiçbir şey kurtulmaz. İnanıyorum ki bunu en kısa sürede başaracaktır ve normale dönecektir. Sadece yapmamız gereken şey alınan kararlara ve uyarılara uymaktır."

Genel anlamda insanların aldıkları kararlara uyduğunu belirten Çeber, şöyle konuştu:

"Karadeniz belki de en kırmızı bölge ama rakamların pik olduğu dönemde değiliz. Örneğin iki ay önce günlük 100-150 vakamız varsa bugün bu sayılar günlük 50 ile 75 arasında. Neredeyse yarı yarıya azaldı. Niye Karadeniz en yoğun? Bunun da nedeni ülke gündeminde iki ay önce günlük ortalama 35-40 bin vaka vardı. Bugün ise ortalama 9-10 bin arasında. Vakaların toplam sayılarında yüzde 75 seviyelerinde bir azalma var. Biz Karadeniz olarak bu 75'i yakalayamadık. Azalmamız yüzde 40 ile 50'lerde oldu. Vakalarımızda artma değil azalma var ama normal hayata dönmeye ilişkin süreci yaşayabileceğimiz düzeylere düşüremedik. Diğer bölgeler kadar hızlı vaka azalmasını henüz sağlayamadık. Amacımız bunu bir an önce sağlamak."

Açılış törenine, Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen, İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Türüt, Baro Başkanı Ümit Peçe, öğrenciler ve veliler katıldı.
Anadolu Ajansı
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